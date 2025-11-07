Enorme pérdida de agua en la Ciudad de Mendoza por la rotura de un caño maestro

Una empresa contratista provocó la rotura de un caño en la esquina de Godoy Cruz y San Martín. Aguas Mendocinas trabaja desde anoche para reparar la pérdida.

Una rotura de grandes dimensiones en un caño maestro provocó una impresionante pérdida de agua en la esquina de avenida Godoy Cruz y San Martín, en pleno centro de la Ciudad de Mendoza. Desde la noche del jueves, un torrente se mantiene a cielo abierto, complicando la circulación y generando preocupación entre los vecinos que filmaron la escena.

Desde Aguas Mendocinas (Aysam) informaron que el incidente fue causado por una empresa contratista, identificada como Acotur, mientras realizaba tareas en el marco de una obra a cargo de la Municipalidad de Ciudad. Según el comunicado oficial, se trató de un daño “por causas ajenas a Aguas Mendocinas”.

Personal técnico de Aysam se movilizó anoche para contener la pérdida y colocar una válvula que permitió sectorizar el caudal afectado. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas, el avance de los trabajos se vio limitado y las reparaciones tuvieron que ser postergadas hasta la jornada de hoy, cuando el equipo retomará las tareas para solucionar el problema “lo antes posible”.