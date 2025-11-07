Anmat suspendió a una empresa médica por falta de habilitación

La Anmat informó a través del Boletín Oficial la suspensión a una empresa médica que operaba sin habilitación vigente.

La Anmat lo comunicó a través del Boletín Oficial. Foto: Juan Mateo Aberastain Zubimendi / MDZ.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) dispuso suspender preventivamente el certificado que habilitaba a Medical Team S.R.L. a realizar tránsito interjurisdiccional de productos médicos y de diagnóstico de uso in vitro sin cadena de frío.

La decisión fue publicada a través de la Disposición 8249/2025 en el Boletín Oficial y se tomó luego de que el Ministerio de Salud de La Rioja informara que la empresa tenía la habilitación jurisdiccional vencida. Tras una inspección, el organismo constató que la firma efectivamente no cumplía con el requisito.

anmat La empresa no contaba con la habilitación provincial vigente. Archivo La empresa no podrá distribuir productos médicos hasta que renueve su habilitación De acuerdo con la Disposición N° 6052/13, las empresas que realicen tránsito interjurisdiccional deben contar previamente con la habilitación otorgada por la autoridad sanitaria provincial. Sin este aval, la firma no puede comercializar ni distribuir productos médicos.

En consecuencia, la Anmat resolvió suspender el certificado hasta que la empresa regularice su situación y obtenga una nueva habilitación jurisdiccional. Además, el organismo recordó que ya se había prohibido la comercialización y distribución de los productos de la compañía.