Laboratorios Beta: Anmat levantó la suspensión pero sigue prohibido el uso de un fármaco
La Anmat publicó en el Boletín Oficial una disposición donde levanta parcialmente la suspensión de Laboratorios Beta.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) resolvió levantar parcialmente la suspensión sobre las actividades productivas de Laboratorios Beta S.A., pero ratificó la inhibición sobre el medicamento Exotran (Mesalazina 500 mg) hasta que se compruebe el cumplimiento de las acciones correctivas impuestas.
Por qué Anmat había suspendido al laboratorio
La disposición 8000/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalla que la Anmat había ordenado la inhibición preventiva de las actividades productivas de la firma Laboratorios Beta por irregularidades detectadas en la elaboración del medicamento Exotran comprimidos de liberación prolongada (Mesalazina 500 mg).
El organismo también había dispuesto el retiro del mercado de varios lotes de este producto, con fechas de vencimiento entre julio de 2025 y mayo de 2027, y suspendido de manera preventiva su certificado sanitario.
Durante los meses siguientes, la empresa y su dirección técnica presentaron un plan de acciones correctivas y preventivas ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), comprometiéndose a restablecer el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control.
Qué decidió Anmat ahora
Tras la evaluación del Iname, la Anmat decidió levantar parcialmente la inhibición sobre las actividades del laboratorio, aunque mantiene la restricción sobre la producción y comercialización del medicamento Exotran, hasta que se verifique el cumplimiento efectivo de las medidas correctivas establecidas.
La disposición aclara que el levantamiento parcial permite al laboratorio continuar con otras líneas de producción, pero el fármaco en cuestión seguirá suspendido.