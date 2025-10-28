Laboratorios Beta: Anmat levantó la suspensión pero sigue prohibido el uso de un fármaco

La Anmat publicó en el Boletín Oficial una disposición donde levanta parcialmente la suspensión de Laboratorios Beta.

El laboratorio había sido suspendido por irregularidades detectadas en la fabricación de un medicamento.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) resolvió levantar parcialmente la suspensión sobre las actividades productivas de Laboratorios Beta S.A., pero ratificó la inhibición sobre el medicamento Exotran (Mesalazina 500 mg) hasta que se compruebe el cumplimiento de las acciones correctivas impuestas.

Por qué Anmat había suspendido al laboratorio La disposición 8000/2025, publicada en el Boletín Oficial, detalla que la Anmat había ordenado la inhibición preventiva de las actividades productivas de la firma Laboratorios Beta por irregularidades detectadas en la elaboración del medicamento Exotran comprimidos de liberación prolongada (Mesalazina 500 mg).

El organismo también había dispuesto el retiro del mercado de varios lotes de este producto, con fechas de vencimiento entre julio de 2025 y mayo de 2027, y suspendido de manera preventiva su certificado sanitario.

Durante los meses siguientes, la empresa y su dirección técnica presentaron un plan de acciones correctivas y preventivas ante el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME), comprometiéndose a restablecer el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y Control.

Investigadores del Laboratorio de Neurobiología de Insectos indicó la mutación genética en mosquitos Aedes aegypti Foto: Universidad de La Plata Anmat continuará supervisando el cumplimiento de las medidas correctivas antes de habilitar nuevamente el producto.Foto: Universidad de La Plata Qué decidió Anmat ahora Tras la evaluación del Iname, la Anmat decidió levantar parcialmente la inhibición sobre las actividades del laboratorio, aunque mantiene la restricción sobre la producción y comercialización del medicamento Exotran, hasta que se verifique el cumplimiento efectivo de las medidas correctivas establecidas.