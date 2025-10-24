Anmat prohibió una conocida golosina por ser un "producto falsamente rotulado"

Anmat prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y en plataformas de venta en línea.

El análisis del producto reveló que no figura en los registros oficiales, por lo que fue catalogado como “falsamente rotulado” e ilegal.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y en plataformas de venta en línea de una conocida golosina por ser un “producto falsamente rotulado”.

A través de la Disposición 7834/2025, publicada en el Boletín Oficial, se informó que la Anmat sacó del mercado al producto Golosina a base de oblea y azúcar marca Gallinita Orly, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

Esta medida se tomó a partir de que la Dirección General de Control de la Industria Alimentaria de la provincia de Córdoba, en el marco de un programa de monitoreo, se hicieran presentes en un establecimiento donde detectaron la comercialización del producto investigado, por lo que realizaron la toma de muestras correspondiente.

anmat Anmat sacó de circulación la “Gallinita Orly” por irregularidades en su rotulado. Archivo Dicho análisis arrojó un resultado “no conforme” en lo que respecta a la rotulación, al constatarse que no “existen en los registros oficiales”. Por este motivo, “se trata de un producto falsamente rotulado y, en consecuencia, ilegal”, indicaron las autoridades.

Por lo expuesto, la Anmat recomienda a la comunidad no consumirlo y, en caso de haberlo adquirido, evitar su uso y realizar la denuncia correspondiente ante la autoridad sanitaria local.