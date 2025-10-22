Presenta:

Sociedad

|

ANMAT

Anmat prohibió unas pasas de uva tras hallarse una piedra en el envase y un suplemento falsamente rotulado

La Anmat publicó en el Boletín Oficial la prohibición de dos productos alimenticios por riesgos para la salud.

MDZ Sociedad

El INAL confirmó ante la Anmat que ambos productos carecen de registro sanitario. Foto: Archivo

El INAL confirmó ante la Anmat que ambos productos carecen de registro sanitario. Foto: Archivo

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) publicó en el Boletín Oficial dos disposiciones que prohíben la venta de un suplemento dietario y unas pasas de uva por irregularidades en su rotulación y registro.

Productos prohibidos por la Anmat

La Anmat informó, a través de las disposiciones 7768/2025 y 7769/2025, la prohibición de la elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país de dos productos alimenticios que no cumplen con la normativa vigente.

Te Podría Interesar

El primero de ellos es el “Suplemento dietario a base de miel, marca Honey Natural Power, Vigorizante - Estimulante”, que fue denunciado ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) por no contar con los registros sanitarios correspondientes.

Según la investigación, el producto carece de habilitación de establecimiento y número de registro, y además figura con datos falsos en su rótulo. Por esta razón, fue catalogado como producto apócrifo y su venta quedó prohibida en todo el territorio nacional y en plataformas online.

WhatsApp Image 2025-10-02 at 18.17.47
El suplemento dietario a base de miel no cuenta con n&uacute;mero de registro ante la Anmat. Foto: Bolet&iacute;n Oficial

El suplemento dietario a base de miel no cuenta con número de registro ante la Anmat. Foto: Boletín Oficial

El segundo caso corresponde a las “Pasas de uva jumbo sin semillas, marca Valle Encantado”, que también fueron denunciadas por un consumidor luego de encontrar una piedra dentro del envase.

Durante la verificación, el INAL constató que tanto el Registro Nacional de Establecimiento (RNE) como el Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) exhibidos en el rótulo eran inexistentes, lo que motivó la prohibición total del producto en todo el país.

Captura de pantalla 2025-10-22 081917
La marca de pasas de uva se elabora en San Juan. Foto: Bolet&iacute;n Oficial

La marca de pasas de uva se elabora en San Juan. Foto: Boletín Oficial

Advertencia sobre productos apócrifos

Ambas disposiciones remarcan que los alimentos que no pueden identificarse de manera fehaciente, por no estar elaborados en establecimientos habilitados ni contar con registros válidos y no pueden comercializarse ni producirse en ninguna parte de la Argentina.

Además, se prohíbe la venta de cualquier otro producto que utilice los mismos números de registro falsos detectados en los casos mencionados. La medida busca proteger la salud de los consumidores y reforzar los controles sobre alimentos y suplementos dietarios que circulan en comercios y plataformas de venta digital sin la debida autorización sanitaria.

Archivado en

Notas Relacionadas