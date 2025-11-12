Diego Latorre y su lapidaria crítica a Gallardo por la crisis en River: "Parece un..."

Diego Latorre fue muy tajante a la hora de hablar sobre el presente del Millonario y del Muñeco, quienes están muy cerca de no jugar la Libertadores.

La derrota de River ante Boca en el Superclásico le trajo una lluvia de críticas a Marcelo Gallardo por parte de los hinchas y periodistas vinculados al mundo millonario. Ahora, quien dio su opinión sobre el presente del club y la situación que está atravesando el Muñeco, fue Diego Latorre.

Durante la transmisión del programa ESPN F90, Gambeta fue honesto y brutal con su mirada sobre Napoleón y el plantel millonario: “Es la reiteración de lo que ha sido River durante ya largo tiempo, un equipo inseguro, muy inseguro, estos planes de contingencia que ha armado Gallardo para determinados partidos… está demostrado que en el fútbol es mucho más confiable seguir una línea futbolística, pero cuando vos te desviás del camino y confiás más en un orden táctico, en neutralizar al rival es mucho más contraproducente que, con todos los altibajos que puede tener un equipo, seguir una línea, tener una identidad”, comenzó.

“No ha sabido desarrollar Gallardo una idea clara y eficiente durante todo este año y parece un equipo poco entrenado, que vive de las improvisaciones. Y digo poco entrenado desde algunas acciones de juego, o sea, un equipo que se sostiene solo desde la táctica”, agregó.

Diego Latorre y su lapidaria crítica a Gallardo por la crisis en River La lapidaria crítica de Diego Latorre a Marcelo Gallardo (Créditos: ESPN) Ante ello, Diego Latorre dejó en claro que la pobre imagen de mostró River en la Bombonera se debe al estado de ánimo que tienen los jugadores y el CT: “River tiene un estado de ánimo muy endeble teniendo en cuenta que al primer contratiempo, el equipo se desmorona. Estos son síntomas que no ayudan a la levantada porque las respuestas tienen que ser colectivas y cuando no está ese sustento, todo se desvanece rápidamente", lanzó.

Por último, de cara a lo que será el partido fundamental frente al Vélez de Guillermo Barros Schelotto en Liniers (domingo a las 17:00), Gambeta no le dio muchas esperanzas al equipo de Marcelo Gallardo: "El panorama que se visualiza es oscuro. Venís arrastrando el problema hace meses y habla de una fragilidad para hacerte cargo de los partidos. Uno puede sospechar de una victoria desde el lugar que el fútbol tiene estas cosas y que los jugadores van a tener que sacar lo suyo para ayudar y devolverle la confianza al DT. No todo lo que sucede depende del entrenador", concluyó.