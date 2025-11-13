Atento, River: qué rivales pesados podrían tocarle si se clasifica para el Repechaje de la Libertadores
River pelea por meterse en la próxima Copa Libertadores, pero debería pasar por el Repechaje y, en Fase 3, podría cruzarse con rivales de peso del continente.
La definición del torneo Clausura no solo determinará los clasificados a los octavos, sino también el reparto de los boletos a las copas internacionales. Entre River, Racing, San Lorenzo, Argentinos, Riestra y Tigre saldrá el tercer mejor ubicado en la tabla anual, el cual disputará el Repechaje de la Copa Libertadores 2026.
Con Rosario Central, Boca, Platense e Independiente Rivadavia ya clasificados a la fase de grupos, el Millonario (52 puntos) pelea mano a mano con Argentinos (54), Riestra (51), Racing (50) y San Lorenzo (50). Tigre, con 49, todavía sueña con colarse si se dan ciertos resultados.
El panorama del Repechaje de la Libertadores y los posibles cruces
En caso de quedar en esa posición, River (o quien ocupe ese lugar) deberá atravesar tres rondas eliminatorias para llegar a la fase de grupos. En la primera entran equipos de Bolivia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, mientras que en la segunda aparecen nombres más fuertes según el ranking Conmebol.
Ahí es donde podría complicarse el panorama: entre los posibles rivales figuran Fluminense y Botafogo (Brasil), Peñarol (Uruguay), Atlético Nacional (Colombia), Guaraní (Paraguay) y Barcelona de Guayaquil (Ecuador), entre otros. Los cruces se definirán por sorteo y los perdedores de la última instancia pasarán a la Copa Sudamericana.
Por eso, más allá de la clasificación, en el cuerpo técnico de Marcelo Gallardo miran de reojo lo que puede venir. La prioridad es asegurarse el cupo directo, pero si toca el Repechaje, el camino hacia la Libertadores 2026 promete ser una verdadera batalla continental.