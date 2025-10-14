Atento, Gallardo: el jugador que recupera River tras 8 meses parado por una dura lesión

Un futbolista que sufrió una grave lesión, recibió el alta médica y el Muñeco podrá utilizar en su River pensando en las últimas fechas del Clausura.

Ya pasaron más de 8 meses de aquel 7 de febrero, día en el que Agustín Ruberto, una de las joyas de River Plate y de la Selección argentina Sub 20, sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda ante la Selección de Uruguay mientras disputaba el Sudamericano de dicha categoría.

Ahora, tras estar varios meses sin actividad futbolística, el futbolista de 19 años ya recibió el alta y este martes a partir de las 19 volverá a sumar minutos en la Reserva de River ante Gimnasia de la Plata en el River Camp por la fecha 14 del torneo Proyección Clausura 2025.

El elogio de un histórico de River a Agustín Ruberto. Foto: EFE Agustín Ruberto volverá a sumar minutos en la Reserva de River. Foto: EFE La idea de Marcelo Gallardo y todo el CT, es que el delantero vaya sumando minutos poco a poco en el equipo que dirige Marcelo Escudero y que se ubica en la segunda posición de la zona B con con 26 puntos (tres menos que Central, el único lider).

Así, Agustín Ruberto centrará ahora sus esfuerzos en recuperar su mejor nivel futbolístico, con el objetivo de estar preparado para una nueva oportunidad en Primera durante la etapa final de este 2025. Esa chance es bastante concreta si el juvenil demuestra estar en condiciones de pelear por un lugar junto a Maxi Salas, Miguel Borja, Sebastián Driussi y Facundo Colidio. Incluso, en la durísima derrota frente a Sarmiento por 0-1, el Muñeco utilizó a los cuatro puntas del plantel y ninguno de ellos estuvo a la altura.