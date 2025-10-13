El palazo de Lucas Pratto a Gallardo por la manera en que se fue de River: "Yo como DT no permitiría que..."

Después de años de silencio, Lucas Pratto rompió el hielo y contó su versión sobre la conflictiva salida de River en 2021 bajo la dirección técnica de Gallardo.

Lucas Pratto y Marcelo Gallardo volvieron a cruzarse el domingo pasado en el Monumental tras una relación que no había terminado bien.

Lucas Pratto volvió a referirse a su salida de River Plate y esta vez no esquivó la polémica. El actual delantero de Sarmiento de Junín, que el domingo pasado visitó el Monumental con el Verde, habló de cómo terminó su relación con Marcelo Gallardo, con quien compartió la etapa más gloriosa del club, pero también un final inesperado y tenso.

“River tenía una deuda muy grande conmigo y les dije: o me pagan o me considero jugador libre. No me voy a meter en ninguna dirigencia ni en ningún entrenador, pero yo como persona no permitiría, siendo técnico, que por más que un jugador no sea tenido en cuenta se entrene solo con un profe”, sostuvo Pratto en diálogo con Clank Media apuntando directamente al DT.

Lucas Pratto recordó su salida de River y apuntó contra Gallardo El Oso Pratto habló sin filtro sobre Gallardo y su adiós a River @clank.media El exgoleador de River contó que le comunicaron que debía recuperarse “solo con un doctor de reserva y un profe de reserva”, algo que rechazó. Poco después, llegó su salida hacia Vélez, donde completó su recuperación. “Yo sentía que a Gallardo no le servía que esté ahí. El problema fue que me fui y perdieron la semifinal con Palmeiras y con Boca. Entonces quedé yo como el malo de la película”, agregó.

Pratto recordó que su partida fue “una decisión en conjunto” entre el cuerpo técnico y la dirigencia. “A nadie le servía que yo esté en el plantel. Después de todo lo que habíamos conseguido, capaz que para esa etapa del club decidieron empujarme a tomar una decisión”, explicó.