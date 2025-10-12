River sigue sin levantar cabeza, cayó 1-0 como local ante Sarmiento de Junín y se fue insultado por el público

River Plate cayó 1-0 frente a Sarmiento de Junín en el estadio Monumental por la fecha 12 del torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol 2025 y sumó así su cuarta derrota consecutiva en el campeonato, quedando relegado al quinto puesto del Grupo B.

El único gol del encuentro fue realizado por el centro delantero chileno Iván Morales Bravo a los 30 minutos del primer tiempo. Sobre el final, Miguel Ángel Borja había marcado el tanto el empate, pero fue anulado por un claro offside.

Durante el transcurso del primer tiempo del partido, el Millonario ingresó al terreno de juego confiado y fue sorprendido por el Verde.

El gol de Morales para el 1-0 de Sarmiento

A los 30 minutos, el equipo de Facundo Sava abrió el marcador. Iván Morales Bravo aprovechó un rebote dentro del área chica, pasó la pelota por debajo de las piernas de Franco Armani y terminó en el fondo de la red.

En el complemento del encuentro, el equipo liderado por el director técnico Marcelo Gallardo regresó al terreno de juego con una actitud diferente que se observó reflejada en el desempeño ofensivo.

River gritó el empate, pero el gol de Borja fue anulado por offside

En los instantes finales, Miguel Borja empujó la pelota al fondo de la red, pero el VAR revisó la jugada y determinó que el colombiano se encontraba en posición fuera de juego. De esta manera, la ilusión del empate terminó y Sarmiento se llevó los tres puntos a Junín.

River, en tanto, abandonó el campo de juego bajo una intensa silbatina e insultos del público en las gradas del Monumental.

El minuto a minuto en homenaje a Miguel Ángel Russo

El minuto a minuto de River - Sarmiento de Junín