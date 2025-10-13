Hay enojo: el jugador de River que se fue sin saludar a los hinchas pese al pedido de Gallardo

En medio de la silbatina tras la derrota ante Sarmiento de Junín, el futbolista de River protagonizó una escena que encendió el malestar en el Monumental.

El plantel de River su silbado e insultado por sus hinchas durante y después de la derrota frente a Sarmiento de Junín.

El Monumental fue un hervidero tras el nuevo golpe de River, que volvió a perder, esta vez frente a Sarmiento de Junín, y acumuló seis derrotas en los últimos siete partidos. La silbatina fue atronadora. Pero, más allá del resultado, hubo un gesto que terminó por tensar el ambiente: un futbolista se fue sin saludar a los hinchas.

La secuencia quedó registrada por una cámara de TNT Sports. Apenas sonó el pitazo final, el chileno Paulo Díaz se encaminó directo al túnel, cabizbajo y sin mirar a la tribuna. En ese momento, Marcelo Gallardo le gritó desde el campo: “¡Andá a saludar!”. Díaz frenó, empezó a volver lentamente hacia el grupo, pero al ver que sus compañeros levantaban los brazos, en vez de sumarse volvió a enfilar rumbo a los vestuarios, mientras el resto del plantel estaba reunido en el círculo central para agradecer el aliento del público, que había explotado cerca del final del partido con el "jugadores, la c... de su madre, a ver si se dan cuenta, que no juegan con nadie". Ese cantito no sonaba en el Monumental desde 2013, cuando el equipo de Ramón Díaz cayó por 3-1 ante Olimpo, días después de quedar eliminado de la Sudamericana a manos de Lanús.

El gesto de Paulo Díaz que desató la bronca en River El gesto de Paulo Díaz que desató la bronca en River tras la caída ante Sarmiento El gesto de Paulo Díaz que desató la bronca en River tras la caída ante Sarmiento. TNT Sports El gesto de Paulo Díaz no pasó inadvertido. En redes, los hinchas se descargaron con dureza contra el zaguero, cuestionando su actitud y su rendimiento en el equipo millonario.

La comparación no tardó en aparecer: los fanáticos pusieron el ojo en la actitud de Lucas Martínez Quarta, quien pidió perdón tras el partido, o la tristeza del pibe Jaime, que se fue casi entre lágrimas en su debut en Primera, consolado por Gallardo. Dos escenas opuestas que marcaron el contraste con la reacción de Díaz.