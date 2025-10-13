Por qué Marcelo Gallardo mencionó a Boca tras la durísima derrota ante Sarmiento

Luego de la cuarta derrota al hilo de River en el Clausura, Marcelo Gallardo marcó los objetivos que le quedan a su equipo y vinculó a Boca. Qué dijo.

La inesperada y dura derrota ante Sarmiento dejó a River en una situación límite. El equipo de Marcelo Gallardo estiró su crisis futbolística, perdió su cuarto partido consecutivo en el torneo Clausura (el sexto en los últimos siete partidos entre todas las competencias) y puso en riesgo su clasificación a la Copa Libertadores, uno de los principales objetivos que le quedan en el semestre luego de un 2025 caótico.

El Millonario se estancó en un pozo al que todavía no le encuentra salida y está tercero en la tabla anual con 49 puntos, por detrás de Rosario Central (56) y Boca (50). Es decir, en puestos de Repechaje al máximo torneo continental cuando al campeonato local le restan cuatro fechas para su finalización.

Gallardo enumeró los objetivos de River: por qué mencionó a Boca "Si bien no estamos bien, los objetivos siguen al alcance. Vamos a tener que hacer mucho mérito, pero siguen estando ahí", explicó Gallardo en la conferencia post 0-1 frente a Sarmiento. Esas metas que mencionó el Muñeco se definirán en cuestión de semanas y con un partido trascendental en el medio: el Superclásico con Boca en la Bombonera.

"En estos dos meses de competencia, nos quedan dos partidos de Copa Argentina, de los cuales uno que te puede dar la posibilidad de la final, el torneo que estás ahí en la pelea y el clásico con Boca. Esos objetivos están por delante y ahí. Hay que asimilar el momento", resaltó el entrenador de la Banda. Claro, porque ese choque ante el Xeneize, si todo sigue como está, podría ser con ambos equipos peleando por un lugar en la próxima edición de la Copa.