A Gallardo le preguntaron si se pone plazos como DT de River y sorprendió: "Veremos cómo seguimos después de..."

River volvió a perder en el Clausura, el equipo se fue silbado e insultado por el público en el Monumental y Gallardo comienza a ser cuestionado.

River Plate no levanta cabeza y este domingo perdió 1-0 como local ante Sarmiento de Junín por la fecha 12, su cuarta derrota consecutiva en el Clausura y la sexta en siete partidos entre todas las competencias. El equipo se fue silbado e insultado por el público en el Monumental y Marcelo Gallardo comienza a ser muy fuertemente cuestionado.

En ese sentido, el periodista Paulo Filippini le hizo una tajante pregunta que logró incomodar al DT en la conferencia de prensa: "Tenés una espalda gigante acá, pero sabés que quizás otro técnico no hubiera podido sostener una campaña así. ¿Te ponés tiempos u objetivos, de decir 'yo mínimamente tengo que conseguir esto' como para estar tranquilo y encarar el próximo año?", lo indagó.

Marcelo Gallardo habló sobre sus objetivos en River Marcelo Gallardo habló sobre los objetivos en River "Sí, por supuesto, yo me pongo objetivos todo el tiempo... ¡todo el tiempo! No vengo a vivir gratis acá", arrancó su respuesta el Muñeco, notoriamente interpelado por el planteo. "Hablaste de una 'espalda gigante'. Yo tengo una espalda por haber vivido lo que hemos vivido y me identifica con la gente", agregó.

"Yo no vine a vivir del pasado acá... No tengo ninguna expectativa de vivir del pasado", subrayó luego de manera contundente. Y aseveró al respecto: "Podría haberlo hecho quedándome en mi casa, disfrutando de otras cosas, de la vida, y no tengo ningún problema en admitirlo. Me gustan los desafíos".

En la misma sintonía, se explayó sobre el mal momento que atraviesa River: "No me importa nada conducir desde un lugar en el que se pueden perder las posturas anteriores. Mi desafío es permanente, como persona y como entrenador. Claro que me pongo objetivos; eso me alimenta. Y por eso esta adversidad no me va a hacer claudicar. Debo reconocer que no estamos bien y punto, a seguir".