Por qué Miguel Ángel Borja salió con un "63" escrito en la mano en River-Sarmiento

Miguel Ángel Borja lució el número 63 anotado en su palma izquierda en la derrota de River ante Sarmiento en el Monumental.

River Plate atraviesa un muy mal momento, eliminado de Copa Libertadores, con un mal rendimiento de equipo, y lleva 4 derrotas al hilo por liga y perdió 6 de los últimos 7 partidos entre todas las competencias. El plantel completo comienza a ser muy cuestionado (incluso Gallardo), y entre los jugadores más resistidos se encuentra Miguel Ángel Borja.

El colombiano, que hasta no hace mucho tiempo supo ser el goleador del Millonario, hace un año y medio que viene con un bajo nivel, y en lo que va de este 2025 apenas pudo anotar 8 goles, siendo más las grandes oportunidades erradas que las que pudo anotar. Consciente de esta situación, anoche ante Sarmiento de Junín quiso cambiar el rumbo de las cosas.

Miguel Ángel Borja entró a la cancha con un "63" en la mano Miguel Ángel Borja entró a la cancha con un "63" en la mano Cuando el Colibrí ingresó en el segundo tiempo, con el marcador 1-0 abajo, antes de poner un pie en el campo de juego, se puso a rezar con las manos hacia arriba, como suele hacer todos los partidos. En ese momento, se vio en la transmisión y llamó la atención que en su palma izquierda tenía escrito el número "63".

Si bien ni el delantero ni nadie más no lo explicó, todo indica que era como una suerte de cábala o incentivo para sí mismo para poder anotar. Es que en todos los años que lleva en River, lleva un total de 62 goles convertidos, el último la fecha anterior en la derrota 2-1 ante Rosario Central. Y en caso de ser así, casi le sale bien.