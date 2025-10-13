El motivo personal por el que Martín Demichelis reapareció públicamente en River y lo mostró en Instagram

Este domingo, en la antesala de la derrota frente a Sarmiento, Martín Demichelis estuvo presente en las instalaciones de River y lo hizo saber a través de su flamante cuenta de Instagram.

El clima en River Plate quedó muy caldeado luego de la derrota de anoche ante Sarmiento, la cuarta consecutiva por liga y la sexta en los últimos 7 partidos, eliminación de la Libertadores mediante. El equipo se fue silbado por el público, al canto de "Jugadores...", una escena que no se vio siquiera en el final del ciclo Martín Demichelis.

Justamente, el ex DT del Millonario, al que no se lo había vuelto a ver en Núñez desde su salida a mediados del año pasado, y que se encuentra sin trabajo desde que lo despidieron en mayo de Monterrey, reapareció públicamente este domingo por el club. Aunque el motivo de su presencia tuvo que ver con cuestiones meramente personales.

Las historias que compartió Martín Demichelis en River Historia Demichelis 1 Micho se acercó a las instalaciones de la Banda en Hurlingham para ir a ver a su hijo, Bastián Demichelis, que juega en la Séptima y ayer enfrentaba a Vélez como local por la Liga Metropolitana. "Qué felicidad verte jugar con la de River, hijo", escribió en sus historias de Instagram.

Historia Demichelis 2 De este modo, con estos posteos, inauguró oficialmente su cuenta personal en la mencionada red social, la cual abrió este mismo fin de semana. A raíz del mal presente que atraviesa el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, algunos hinchas aprovecharon para pedirle en la única foto que tiene publicada que regrese a hacerse cargo del plantel.