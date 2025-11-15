A horas de enfrentar al Matador en la Bombonera, hubo un sorpresivo cambio de planes en el entrenamiento de Boca. ¿Cuál fue el motivo?

El sorpresivo cambio que habrá en Boca en la práctica matutina previo al partido ante Tigre.

Este domingo a partir de las 20:15, el Boca de Claudio Úbeda recibirá al Tigre de Diego Dabove en la Bombonera por la última fecha de la fase regular del torneo Clausura.

Este partido será clave para ambos equipos, ya que el Xeneize buscará asegurarse el primer lugar de la zona A mientras que el Matador quiere confirmar su presencia en octavos de final y también su participación en la Copa Sudamericana 2026.

De cara a este partido, el equipo comandado por Sifón hará una última práctica este sábado por la mañana, en la que ultimará detalles y terminará de definir el once que saldrá a la cancha (haría dos cambios con respecto al Superclásico).

El cambio de planes en el entrenamiento de Boca Sin embargo, hubo un cambio de planes con el entrenamiento que se iba a llevar a cabo esta mañana. Debido a la fuerte explosión de anoche en Ezeiza, los entrenamientos no se harán en Boca Predio y pasarán a Casa Amarilla.