La picante advertencia del DT de Tigre a Boca a horas de ir a la Bombonera: "Me gusta agarrarlo así, ojalá que..."

Diego Dabove, entrenador de Tigre, palpitó el cruce frente al Xeneize en Brandsen 805 y le dejó una fuerte advertencia a su rival de turno.

La picante advertencia de Diego Dabove, el DT de Tigre, a Boca a horas de ir a la Bombonera.

El Boca de Claudio Úbeda, ya clasificado a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 y a los octavos de final del Clausura, buscará asegurarse el primer puesto de la zona A este domingo a partir de las 20:15 cuando reciba a Tigre en la Bombonera.

El Xeneize llega entonado a este compromiso luego de lo que fue la gran victoria en el Superclásico frente a River por 2-0. De todas maneras y a pesar de que ya está clasificado a las próximas competencias, Sifón resguardará solamente a dos jugadores (Di Lollo y Milton Giménez, ambos con cuatro amarillas), el resto del equipo será el mismo que le ganó a su eterno rival de toda la vida.

Por su parte, Tigre viene de ganarle 1-0 a Estudiantes y este domingo intentará asegurar su pase a los playoffs (se ubican 4°) y la clasificación a la próxima Copa Sudamericana. A partir del gran presente que atraviesa su equipo, Diego Dabove, entrenador del conjunto de Victoria, palpitó lo que será el duelo en la Bombonera y le dejó una picante advertencia a su rival de turno.

La picante advertencia de Diego Dabove a Boca "La verdad, yendo a lo futbolero y por cómo estamos a esta altura del año me gusta agarrarlo así. Ojalá que jueguen todos, que esté como va a estar seguro La Bombonera, llena, plantear el partido de igual a igual y ver para qué nos alcanza y qué tan bueno fue el laburo durante el año", sentenció en diálogo con el programa Un buen momento, de Radio La Red.