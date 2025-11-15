Marista escribe la historia grande del rugby mendocino en la final del Nacional de Clubes

Marista se enfrentará como local a Tala Rugby Club de Córdoba, en un cruce que definirá a uno de los semifinalistas del Torneo del Interior.

Marista enfrenta a Newman en la final del Torneo Nacional de Clubes. Es la primera vez en la historia del certamen que un club de la provincia de Mendoza accede a esta instancia, lo que ya asegura a Marista el mejor resultado de su trayectoria en el torneo, independientemente del resultado final.

El equipo mendocino llegó al encuentro en Benavídez después de obtener el tricampeonato regional y la corona del Torneo del Interior “A”, consolidando una campaña excepcional que lo posiciona como protagonista absoluto del rugby argentino. El encuentro se disputará a las 16.10, con la transmisión en vivo por Disney+.

El camino de Marista hacia la final demuestra su dominio en la temporada 2025. El equipo no solo se consagró campeón de Primera, sino que también obtuvo los títulos de Intermedia y Pre Intermedia a nivel regional. En la final cuyana, Los Curas superaron a su clásico rival, Mendoza RC, con un marcador de 21 a 13. Posteriormente, en el Torneo del Interior “A”, Marista demostró su poderío al vencer a otro contendiente de peso, Jockey Club de Córdoba, por 27 a 7 en la definición.

En la fase de grupos del Interior, el equipo lideró la Zona 1 con cinco victorias y una sola derrota, superando en ambas rondas al último campeón, Tucumán Lawn Tennis, y a Palermo Bajo. En las etapas eliminatorias, Marista dejó en el camino a Tala de Córdoba en Cuartos de Final y a Estudiantes de Paraná en Semifinales.

Para Marista, con 63 años de vida institucional, esta será su sexta participación en el Nacional de Clubes. Previamente, el club alcanzó su mejor ubicación en la temporada 2019, llegando a la semifinal. Sus participaciones anteriores incluyen los Cuartos de Final en 1995 y Octavos de Final en 1998, además de disputar fases iniciales en 1997 y 2007.