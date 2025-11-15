San Lorenzo saldó la deuda con Romaña, pero el defensor no jugará el duelo clave ante Sarmiento: el motivo

Luego de la intimación, San Lorenzo le pagó a Johan Romaña y evitó que se vaya libre. De igual manera, el colombiano se ausentará en el choque con Sarmiento. ¿Por qué?

San Lorenzo no tiene paz y la crisis institucional y económica es cada vez peor. Luego del durísimo comunicado que publicaron los jugadores contra la dirigencia por los atrasos salariales y las malas condiciones laborales (horas más tarde fue borrado), Johan Romaña, uno de los referentes del plantel, intimó al club y lo puso entre las cuerdas.

El defensor colombiano presentó un reclamo en Futbolistas Agremiados para saldar la deuda que tienen con él correspondiente al mes de octubre. Así, el ex Olimpia de Paraguay le dio un ultimátum a la institución de Boedo: le pagaban, a más tardar, en las próximas 48 horas o estaría en condiciones de considerarse jugador libre pese a que todavía tiene contrato hasta diciembre de 2026.

San Lorenzo saldó la deuda con Romaña luego de la intimación Para evitar eso, la CD de San Lorenzo accionó rápido y en la mañana de este sábado amaneció con grandes noticias. Es que el club cumplió con la solitud de Romaña y le abonó la totalidad del monto que le adeudaban, por lo que el conflicto con el zaguero ya quedó solucionado.

Romaña San Lorenzo.JPG San Lorenzo le abonó la deuda a Johan Romaña luego de que el zaguero colombiano presentara una intimación. FotoBaires Esto se da justo en la previa al partido clave ante Sarmiento en el Gasómetro, donde el equipo de Damián Ayude se juega mucho: debe ganar para asegurarse su clasificación a las copas internacionales de 2026 y, además, tener la chance de disputar los octavos de final del playoff en condición de local como cuarto de su zona (debe sumar de a tres y esperar que Vélez pierda su partido con River).