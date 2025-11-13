Cristiano Ronaldo fue expulsado en la caída de Portugal ante Irlanda: ¿se pierde el debut del Mundial 2026?

Portugal cayó 2-0 ante Irlanda y, a los 60 minutos, Cristiano Ronaldo vio la roja directa por un codazo a un jugador rival.

La Selección de Portugal, de la mano de Cristiano Ronaldo, tenía la gran oportunidad de asegurarse la clasificación al Mundial 2026 este jueves si vencía a Irlanda como visitante. Y a pesar de que las probabilidades estaban a su favor, las cosas saldrían bastante mal para el combinado dirigido por Roberto Martínez en Dublín.

El combinado local se impuso por 2-0, lo que deja a los lusos aún punteros del Grupo F con 10 unidades, pero con la posibilidad de ser alcanzados por Hungría (2° con 8) o por el Ejército Verde (3° con 7), que se enfrentarán entre sí en la última fecha. Sin embargo, esa no sería la peor noticia para los rojiverdes.

La expulsión de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal La expulsión de Cristiano Ronaldo en Irlanda-Portugal Es que a los 60 minutos, el Bicho, su figura y capitán, fue expulsado por un codazo a un rival en el área contraria. El árbitro, Glenn Nyberg, que en primera instancia le había sacado tarjeta amarilla, tras revisar la jugada en el VAR, cambió la decisión y le mostró la roja, lo que desencajó completamente al crack de 40 años.

CR7, notoriamente ofuscado, se marchó aplaudiendo irónicamente y mirando de manera desafiante al público irlandés, que lo despidió con carcajadas, haciéndole señas de llanto con las manos (imitando los gestos que el propio goleador había hecho en los instantes previos), y coreando el nombre de Messi.

El principal problema no es que pueda perderse la definición de las Eliminatorias, ya que el último partido es como local ante Armenia, un rival muy menor. La preocupación pasa por que a Ronaldo podrían darle más de una fecha de suspensión, dado a que se trató de una roja directa por falta violenta, agravada por su infantil reacción posterior.