Tres jugadores de Gimnasia, entre los 10 más valiosos de la Primera Nacional 2025

Tres jugadores de Gimnasia, que ascendió a Primera, fueron destacados dentro de los 10 más valiosos del certamen por una prestigiosa página de estadísticas.

La prestigiosa página de estadísticas de fútbol "Transfermarkt" destacó en una de sus publicaciones a los 10 jugadores más valiosos de la Primera Nacional 2025, en una actualización realizada en el final de la temporada y en esa lista se encuentran tres futbolistas de Gimnasia y Esgrima. De hecho, los dos primeros son jugadores del Lobo campeón.

En una publicación realizada este jueves, la web dio a conocer el ranking de los jugadores mejor cotizados en el cierre de una temporada que tuvo al equipo mendocino en lo más alto, en una campaña que lo terminó depositando en la Primera División luego de un histórico ascenso.

En la cima de este listado se encuentra el volante Facundo Lencioni, figura destacada del Lobo a lo largo del año, con un valor de 1 millón de euros. El segundo lugar lo ocupa Imanol González, el defensor central que la rompió, incluso con goles durante el 2025, y que tiene un valor de 700.000 euros, de acuerdo a la publicación de Transfermarkt.

Luego, en el 10º lugar aparece el delantero centro del Lobo, Nicolás Ferreryra, valuado en 500.000 euros.

En otra publicación realizada el mismo día, la página destaca a Gimnasia y Esgrima como el equipo más valioso del 2025 en la segunda categoría del fútbol argentino, con un valor de casi 6 millones de euros. Completan ese podio San Martín de Tucumán, con 4.72 millones de euros y Estudiantes de Río Cuarto, con 4.38 millones.