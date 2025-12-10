El tremendo elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras la victoria del Atlético Madrid: "Hoy volvió como muchos pedían a ser..."

El Cholo Simeone destacó el gran partido del Araña en la victoria por 3-2 del Colchonero sobre el PSV Eindhoven por la Champions League.

El elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez tras convertir un gol en la victoria ante el PSV. Foto: EFE y @Atleti

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone volvió a ganar tras dos derrotas al hilo. En Países Bajos, el Colchonero se quedó con tres puntos valiosos al derrotar por 3-2 al PSV Eindhoven con goles de Julián Álvarez, Hancko y Sorloth.

El delantero de la Selección argentina, que venía siendo cuestionado por todos los hinchas rojiblancos, fue una de las grandes figuras del partido. No solo por convertir el primer tanto sino porque también asistió a Pablo Barrios para que le deje en bandeja el gol al delantero noruego en el 3-1.

El elogio del Cholo Simeone a Julián Álvarez Tras el final del partido, el Cholo Simeone llenó de elogios al Araña y además se refirió a las críticas que recibió en los últimos días: "Julián hoy volvió como muchos pedían a ser el jugador diferencial que es. Trabajó, corrió, tuvo gestos individuales increíbles, el pase a Barrios fue maravilloso en el gol, el gol estando bien posicionado, tuvo situaciones más peligrosas”, lanzó.

Simeone elogia el esfuerzo del equipo en la remontada ante el PSV



"Se jugó el partido que nosotros queríamos" pic.twitter.com/e9qtUEmxMm — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) December 9, 2025 Por otro lado, el entrenador argentino analizó la victoria y se mostró muy feliz por el trabajo de sus futbolistas: "Creo que planteamos un partido de mucho trabajo. El equipo fue empezando a crecer, los sacamos del partido que querían hacer y los llevamos a lo que queríamos nosotros. Fue un partidazo. Así que nos vamos con una alegría muy grande", sentenció.