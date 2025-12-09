La frase "a lo Gago" del Cholo Simeone para hablar de la mala racha del Atlético de Madrid: "Lo importante es..."

El Cholo Simeone habló sobre el mal presente que atraviesa el Colchonero y lanzó una frase muy parecida a lo que dijo Fernando Gago en 2023.

El Atlético de Madrid del Cholo Simeone no atraviesa un buen presente futbolístico. En sus últimas dos presentaciones en La Liga de España, el Colchonero sufrió dos duras derrotas frente al Barcelona y Athletic Club de Bilbao que le prohibieron acercarse a los primeros puestos del certamen español.

Ahora, este martes a partir de las 16:00 (hora de Argentina), el Atlético de Madrid Julián Álvarez, Nahuel Molina, entre otros, visitará al PSV Eindhoven por la quinta fecha de la fase liga de la Champions League en lo que será un partido más que importante para retomar confianza y volver a ganar.

Cholo Simeone y una frase “a lo Gago” En la previa de este compromiso, el Cholo habló en conferencia de prensa y a la hora de hablar sobre la mala racha, lanzó una frase que recordó unos dichos de Fernando Gago que generaron mucho revuelo en aquel entonces: "En Barcelona y en Bilbao competimos bien. No ganamos y toca felicitar el rival que pudo ser mejor en algunos pasajes del partido. Ahora toca un rival que juega bien, con un entrenador que ha tenido siempre equipos muy ofensivos", sentenció en relación a las últimas dos caídas que sufrió su equipo.

Diego Cholo Simeone Simeone y una frase que recordó mucho los dichos de Fernando Gago. EFE Por otro lado, consultado sobre la mala racha que atraviesan, el Cholo Simeone intentó sacarle presión a sus jugadores para regresar a la victoria: "Los jugadores están tan acostumbrados a jugar tan seguidos... El fútbol tiene cambios dentro del juego. Lo importante es hacer las cosas bien. Haciéndolas bien nadie te asegura que vayas a ganar, haciéndolas mal casi seguro que no lo vas a hacer. Para mí pasa todo por la contundencia. El equipo está haciendo buenos partidos. Contra el Betis marcamos pronto... Contra el Getafe tuvimos ocasiones y no las metimos y llegamos al minuto 80 apretados... Los equipos fuera de casa sufren", lanzó.