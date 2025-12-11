El probable e insólito camino de Independiente Rivadavia en la Copa Argentina 2026

La organización de la Copa Argentina realizó este miércoles el sorteo de las llaves de 32 avos de final de la 14º edición del certamen. De esta manera, los equipos mendocinos ya conocen a sus rivales para el 2026. Uno de ellos es, por supuesto, el campeón de la última edición, Independiente Rivadavia .

La Lepra enfrentará en primera instancia a Estudiantes de Caseros; Gimnasia y Esgrima a Gimnasia y Tiro de Salta; Godoy Cruz a Deportivo Morón y Deportivo Maipú a Deportivo Riestra.

En ese contexto, del análisis del cuadro principal del torneo, se desprende un detalle respecto al camino que podría transitar el equipo de Alfredo Berti , que viene de quedarse con el título tras vencer a Argentinos Juniors en el estadio de Instituto en Alta Córdoba, el pasado 5 de noviembre, en una final épica.

De acuerdo al sorteo realizado este miércoles, Independiente Rivadavia podría enfrentar a cinco de los seis rivales con los que se cruzó en esta edición 2025: Estudiantes de Caseros (rival confirmado), Platense, Tigre, River Plate y Argentinos Juniors . El único imposible es Central Córdoba de Rosario , que ni siquiera clasificó a esta edición de la Copa Argentina.

La Lepra jugará en los 32 avos de final ante el Pincha de Caseros . Este año, debutó en el certamen ante el mismo rival. El partido se disputó en el Juan Gilberto Funes de San Luis el miércoles 16 de abril y finalizó 1 a 0 para el Azul con gol de Alejo Osella.

En 16 avos de final de esta edición podría cruzarse con Tigre, que debuta con Claypole. En la pasada edición, chocó con el Matador de Victoria en cuartos de final y le ganó 3 a 1 en el estadio Marcelo Bielsa de Newell's Old Boys, el 5 de septiembre, con goles de Matías Fernández, Fabrizio Sartori y Ezequiel Bonifacio.

En octavos de final, un probable rival si logra avanzar, es River Plate, a quien este año derrotó en semifinales, por penales, en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, tras igualar sin goles, el pasado viernes 24 de octubre.

En cuartos de final tendría un rival al que no se enfrentó en esta edición y en semifinales podría jugar con Platense, a quien venció en 16 avos de final en 2025, por penales, tras empatar 2 a 2 en los 90, con goles de Sebastián Villa y Nicolás Retamar. El partido también se jugó en cancha de Newell's, el pasado 2 de julio.

Al mismo tiempo, la final podría repetirse, ya que Argentinos Juniors viene otra vez del lado opuesto del cuadro principal de la Copa Argentina 2025. Al menos, un dato llamativo en la previa del comienzo del certamen más federal de todos.

El cuadro de la Copa Argentina 2026