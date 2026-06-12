El inédito posteo de Gudjohnsen tras su encuentro con Messi en Argentina-Islandia: "El sueño de todo niño"

Daniel Gudjohnsen compartió imágenes de chico junto a Lionel Messi y recordó el especial encuentro que tuvieron después del partido entre Argentina e Islandia.

El amistoso entre la Selección argentina e Islandia tuvo un capítulo especial una vez finalizado el partido. Daniel Gudjohnsen, delantero del seleccionado europeo, se acercó a Lionel Messi para contarle que es hijo de Eidur Gudjohnsen, excompañero suyo en Barcelona. La reacción del capitán argentino se volvió rápidamente viral.

Messi escuchó la presentación, sonrió y reconoció que no recordaba al joven futbolista porque "era chiquito" cuando compartía momentos con su padre en Cataluña. Luego lo abrazó y mantuvo una breve charla que quedó grabada tanto en la memoria del islandés como en las redes sociales.

Un recuerdo para toda la vida Posteo jugador de Islandia Horas después del encuentro, Gudjohnsen publicó un emotivo mensaje en Instagram para reflejar lo que significó ese instante. El delantero compartió una foto de su infancia junto a Messi en La Masía y la acompañó con imágenes del reencuentro ocurrido tras el amistoso disputado en Alabama.

"El sueño de todo niño", escribió el atacante islandés, una frase que rápidamente generó miles de reacciones. La publicación mostró el contraste entre aquella imagen de un niño admirando a una estrella mundial y el presente de un futbolista profesional que pudo enfrentarlo en una cancha y compartir un momento único.