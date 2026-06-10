Por qué Messi tuvo un encuentro especial con un jugador de Islandia al que le prometió su camiseta

Además de celebrar su regreso a las canchas con un gol, Lionel Messi tuvo un intercambio cargado de simbolismo con un islandés al final del amistoso en Alabama.

Lionel Messi cambió su intercambió su camiseta y protagonizó una charla especial después del amistoso.

Sin embargo, una de las escenas más comentadas ocurrió después del pitazo final. Apenas terminó el encuentro, Jon Dagur Thorsteinsson se acercó al rosarino para pedirle la camiseta. Messi aceptó el intercambio y ambos protagonizaron una imagen que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.

Sin embargo, instantes después, el campeón del mundo también mantuvo una conversación especial con Daníel Gudjohnsen, hijo de Eidur Gudjohnsen, el exdelantero islandés que compartió plantel con Messi durante sus primeros años en el Barcelona. El encuentro despertó nostalgia entre los fanáticos por el vínculo que une a ambas generaciones.

El encuentro entre Leo Messi y el hijo de Gudjohnsen El encuentro entre Leo Messi y el hijo de Gudjohnsen Dentro de la cancha, el 10 dejó atrás las dudas físicas surgidas tras la inflamación en el isquiotibial izquierdo que sufrió durante su último partido con Inter Miami. Su ingreso a los 69 minutos le permitió sumar rodaje, marcar un gol y seguir ajustando detalles junto al equipo de Lionel Scaloni antes del debut mundialista.