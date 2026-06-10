Por qué Messi tuvo un encuentro especial con un jugador de Islandia al que le prometió su camiseta
Además de celebrar su regreso a las canchas con un gol, Lionel Messi tuvo un intercambio cargado de simbolismo con un islandés al final del amistoso en Alabama.
Lionel Messi tuvo una noche ideal en el triunfo de la Selección argentina por 3 a 0 sobre Islandia. Después de varias semanas de inactividad por una molestia muscular, el capitán regresó a las canchas, ingresó en el segundo tiempo, convirtió un gol de penal y volvió a demostrar que llega en óptimas condiciones al Mundial 2026.
Sin embargo, una de las escenas más comentadas ocurrió después del pitazo final. Apenas terminó el encuentro, Jon Dagur Thorsteinsson se acercó al rosarino para pedirle la camiseta. Messi aceptó el intercambio y ambos protagonizaron una imagen que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales.
Sin embargo, instantes después, el campeón del mundo también mantuvo una conversación especial con Daníel Gudjohnsen, hijo de Eidur Gudjohnsen, el exdelantero islandés que compartió plantel con Messi durante sus primeros años en el Barcelona. El encuentro despertó nostalgia entre los fanáticos por el vínculo que une a ambas generaciones.
Dentro de la cancha, el 10 dejó atrás las dudas físicas surgidas tras la inflamación en el isquiotibial izquierdo que sufrió durante su último partido con Inter Miami. Su ingreso a los 69 minutos le permitió sumar rodaje, marcar un gol y seguir ajustando detalles junto al equipo de Lionel Scaloni antes del debut mundialista.
El posteo de Lionel Messi tras su regreso a la canchas
La alegría por el regreso también quedó reflejada en sus redes sociales. Minutos después del partido, Messi publicó un mensaje dirigido a los hinchas argentinos: "Vamos, más juntos que nunca". Con la cuenta regresiva en marcha para el estreno ante Argelia, el capitán ya tiene la mira puesta en la defensa del título conquistado en Qatar 2022.