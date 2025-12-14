La desolación de Gustavo Costas luego del título que se le escapó a Racing ante Estudiantes: "Quedo en deuda"

Racing estuvo al borde de la consagración, pero Estudiantes le arrebató el título de manera agónica. Gustavo Costas quedó notablemente golpeado.

El técnico de la Academia, como no podía ser de otra manera, vivió la final con mucha intensidad, como un hincha más, igual que siempre. Y la derrota, claramente, lo golpeó más que a nadie, lo que quedó cabalmente demostrado en la breve conferencia de prensa post partido, que dio por puro protocolo y no porque quisiera estar allí.

El lamento de Gustavo Costas tras perder la final ante Estudiantes El lamento de Gustavo Costas tras perder la final ante Estudiantes "Lo que puedo decir ahora es que nos duele muchísimo. Lo tuvimos tan cerca. Quiero agradecerle a este grupo que dejó todo como en todos los partidos, creo que hasta merecíamos ganar, pero el fútbol es así. No lo supimos mantener, faltaba muy poco", comenzó a lamentarse en el arranque de la rueda.

"Este grupo dejó todo dentro del campo de juego desde el primer día. Sólo tengo palabra de agradecimientos con mis jugadores y creo que merecíamos más, pero el fútbol tiene estas cosas", continuó elogiando Costas a su plantel, con el que logró una fuerte identificación en los dos años que lleva en el cargo.

Luego, le dedicó unas palabras al Pincha: "Quiero felicitar a Estudiantes por este logro, a sus jugadores, a su técnico. Es un excelente equipo que se levantó y, muy parecido a nosotros, recibió muchos golpes y hoy sacó adelante un partido extenuante por el desgaste", apuntó respecto del rival.