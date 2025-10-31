La dura sentencia de Pablo Lunati, candidato a presidente de River, sobre Enzo Pérez: "No puede jugar más"

Pablo Lunati fue crítico del rol que ocupa y el protagonismo que le dan a Enzo Pérez en el equipo. También se refirió a la situación de Marcelo Gallardo.

Este sábado se celebran las elecciones en River Plate, en las que quedarán definidas las autoridades que manejarán los hilos del cuadro de Núñez durante los próximos cuatro años. Entre los cinco candidatos que se presentan en esta oportunidad, se encuentra Pablo Lunati, que encabeza la lista Ficha Limpia.

Este viernes, a horas de que comiencen los comicios, el polémico exárbitro habló con la prensa y lanzó fuertes declaraciones sobre uno de los principales referentes del equipo, Enzo Pérez: "Yo lo amo, pero no puede jugar más en River. ¡Tiene 40 años!", apuntó en el programa Presión Alta, por TyC Sports.

La dura sentencia de Pablo Lunati sobre Enzo Pérez La dura sentencia de Pablo Lunati sobre Enzo Pérez En ese sentido, repasó las condiciones en las que regresó el volante central al Millonario en este 2025: "Cuando volvió, Enzo no venía a jugar. Venía a ordenar otra vez las cosas dentro del vestuario, a jugar quizás los partidos importantes. Venía a sumar... Antes que él estaban Peña Biafore, Kranevitter, Fonseca, Villagra y Aliendro: ¡cinco números 5! Ninguno funcionó y tuvo que jugar Enzo con casi 40 años", remarcó.

"Digamos las cosas como son. No es que no se puede quedar. Si él se quiere quedar para estar en el plantel, bueno, que se quede. Fue de los mejores también. Pero todos sabemos que el almanaque pasa. Te agarran cuatro o cinco rapiditos en la mitad de la cancha y te dejan pintado, como le pasó el otro día contra Palmeiras", indicó luego. Y sentenció al respecto: "Los héroes de Madrid no se pueden quedar hasta que quieran ellos. Primero está el escudo".