Arde San Lorenzo: reunión caliente con Chiqui Tapia, portazo al grito de "traidor" y amenaza de desafiliación

Durante la reunión que se llevó a cabo en la AFA, se dio un tenso cruce entre dos referentes políticos de San Lorenzo que terminó con una amenaza del Chiqui.

San Lorenzo atraviesa un presente más que complejo. Sumado a la crisis institucional por la vuelta de Marcelo Moretti pese al repudio masivo de hinchas y dirigentes, durante esta semana los futbolistas tuvieron una charla con el cuestionado presidente, en la que reclamaron los sueldos adeudos de los últimos tres meses y amenazaron con no entrenarse si no les pagaban.

En medio del mal clima, este viernes por la mañana, Claudio Tapia, presidente de la AFA, convocó a distintos referentes políticos del Ciclón a una reunión en Ezeiza en donde estuvieron presentes Moretti (quien ingresó por la puerta lateral de la autopista Ricchieri), Matías Lammens, Horacio Arreceygor, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Alejandro Tamer, Javier Allevi, Emiliano Rodríguez y Manuel Agote.

La picante reunión entre Chiqui Tapia y los referentes políticos de San Lorenzo en la AFA Allí se trató el tema del pésimo presente institucional que atraviesa el cuadro azulgrana, pero todo empezó con un encontronazo caliente entre el dirigente opositor Agote y el expresidente cuervo Lammens. Según informó TyC Sports, Agote, quien había acudido a la reunión como representante del excandidato a presidente Sebastián Pareja en las truncas elecciones de 2022, le manifestó al presidente de la AFA que la situación no se iba a solucionar con una mesa en la que estuvieran sentados Moretti y Lammens. Ante ello, Tapia le respondió que él era quien decidía sobre las personas que estaban presentes en la reunión.

Al escuchar esa respuesta, Agote se levantó de la mesa con mucho enojo y antes de retirarse le gritó “traidor” al exministro de Turismo de la Nación. Luego, Tapia fue contundente y advirtió que si Agote intenta intervenir o asumir el control del club a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), no dudará en desafiliar a San Lorenzo de la AFA. Y también tuvo tiempo para reprochar la breve gestión de Julio Lopardo, durante la cual el Ciclón recibió un dinero de la Asociación del Fútbol Argentino que era para ponerse al día con los jugadores y ese dinero fue a parar a una cuenta embargada por otras deudas.