Conmoción en Europa: un entrenador murió tras descompensarse en pleno partido

El fútbol europeo amaneció con una noticia devastadora. Mladen Zizovic , entrenador bosnio de 44 años del Radniki 1923, murió tras descompensarse en pleno partido frente a Mladost, por la Superliga de Serbia . El dramático episodio ocurrió a los 22 minutos del primer tiempo, cuando Zizovic se desplomó de manera repentina en el área técnica.

De inmediato, fue asistido por el personal médico y trasladado de urgencia al hospital más cercano, pero falleció pocos minutos después de su ingreso.

La escena generó consternación inmediata en el estadio. Mientras los médicos intentaban reanimarlo, el árbitro detuvo el encuentro y, tras una breve reanudación, decidió suspenderlo definitivamente ante la gravedad de la situación.

Jugadores, asistentes y miembros de ambos equipos no pudieron contener las lágrimas al conocerse la noticia del fallecimiento. El ambiente se volvió de absoluto silencio y dolor en las tribunas.

Horas después, el Radniki 1923 publicó un mensaje oficial para despedir a su entrenador: “Con el más profundo dolor informamos que nuestro jefe del personal profesional, Mladen Zizovic, falleció durante el partido de esta noche entre Mladost y Radniki 1923. El club ha perdido no solo a un gran experto, sino sobre todo a un buen hombre y amigo que dejó una huella profunda en los corazones de todos los que lo conocieron”.

Zizovic había asumido la dirección técnica del equipo el 23 de octubre, y el encuentro ante Mladost representaba su tercer partido al frente del club. Su muerte conmocionó al fútbol de la región, donde era ampliamente respetado tanto por su carrera como por su calidad humana.

La Asociación de Fútbol de Serbia también expresó su pesar: “Su partida prematura representa una pérdida enorme para toda la comunidad futbolística. Su amor por el fútbol y el legado que dejó permanecerán con nosotros para siempre”.

Equipos históricos como Partizan Belgrado y Crvena Zvezda (Estrella Roja) se sumaron a las muestras de dolor con mensajes de condolencias. La propia UEFA dejó un mensaje en X:

On behalf of the European football community, we extend our heartfelt condolences to the family, friends and colleagues of @RFK1923 head coach Mladen Živović.



The Bosnian manager passed away yesterday at the age of 44, leaving behind a legacy as a player and manager. — UEFA (@UEFA) November 4, 2025

Exfutbolista internacional y padre de tres hijos, Zizovic era una figura muy querida en Bosnia y Serbia. Su muerte repentina deja un vacío enorme y marca uno de los momentos más tristes del fútbol balcánico reciente.