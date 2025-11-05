Atención, Lepra: a qué hora se abren las puertas del estadio y cómo serán los ingresos

La Copa Argentina informó cómo serán los ingresos al estadio de Instituto para los hinchas de la Lepra y de Argentinos. A qué hora se puede ingresar..

La organización de la Copa Argentina informó este miércoles que las puertas del Juan Domingo Perón de Alta Córdoba, el estadio de Instituto, se abrirán a las 18.10, para el ingreso de los hinchas de la Lepra y de Argentinos Juniors, equipos que disputarán la final del certamen desde las 21.10.

A propósito del público que estará en la definición del torneo más federal, se espera un lleno total, con un aproximado de 8500 entradas para la gente de cada institución.

Los hinchas de la Lepra ocuparán la popular local y la platea principal del estadio, mientras que los simpatizantes de Argentinos Juniors lo harán en la popular visitante y en la otra platea, la de enfrente a las cabinas.

Embed El público leproso que vaya a la platea debe acercarse al estadio por las calles Francisco de Quevedo y Jujuy y los de la popular, por Sucre.