El insólito pedido de Corinthians a Memphis Depay por la millonaria deuda que mantiene con el neerlandés

Corinthians se encuentra en pleno conflicto con Memphis Depay por su exorbitante contrato y le pidió a la estrella que desista de algunos lujos acordados.

Lo que prometía ser un bombazo de jerarquía para el Corinthians se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Es que Memphis Depay, uno de los refuerzos más rutilantes del fútbol brasileño en los últimos años, atraviesa un conflicto cada vez más tenso con la dirigencia del Timao, que le debe varios millones y ahora busca recortar gastos para que la deuda no se extienda cada vez más.

Los conflictos de Memphis Depay con el Corinthians se originaron hace rato El delantero neerlandés llegó al club paulista en septiembre de 2024 con un contrato de los que estaba acostumbrado en las grandes ligas europeas: sueldo libre de impuestos, premios por partidos y goles, una prima de fichaje millonaria e, incluso, un paquete de beneficios poco habitual. Entre ellos, el alojamiento en un hotel cinco estrellas cuyo costo asciende a 46 mil dólares por mes, con chef privado, chofer y seguridad personal.

Sin embargo, el arreglo económico se hizo difícil de mantener y complicó las cosas: en una reunión del Consejo Directivo, el presidente Omar Stábile reconoció que el club mantiene una deuda de casi cuatro millones de euros con el futbolista. El monto no corresponde al salario, sino a bonus y primas impagas que se fueron acumulando con el paso del tiempo.

Depay no puede resolver su conflicto económico con el Corinthians. Foto: Nelson Almeida El insólito pedido del Timao al delantero neerlandés Según el portal UOL Esporte, el nuevo acuerdo establece que el Corinthians abonará cerca de tres millones, la mitad en cuotas hasta febrero y el resto en marzo de 2026. Mientras tanto, el club le pidió a Depay que abandone el lujoso hotel y busque una vivienda más económica, aunque desde su entorno del ex Atlético de Madrid y Barcelona aseguran que no piensa hacerlo, ya que corresponde a lo que se pactó en el contrato.