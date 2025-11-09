El tremendo elogio de Mascherano a Messi tras el 4-0 que clasificó a Inter Miami a cuartos de la MLS: "Fue increíble lo que hizo sin..."

Javier Mascherano volvió a lanzarle flores a Messi, pero esta vez destacó una faceta de su juego que lo volvió loco en la goleada ante Nashville. ¿Qué dijo?

Mascherano le lanzó flores a Messi tras su doblete para meter al Inter Miami en los cuartos de la MLS por primera vez en su historia.

Inter Miami goleó 4-0 a Nashville en el partido decisivo de los playoffs e hizo historia en la MLS. Con un doblete y una asistencia de Lionel Messi, las Garzas se clasificaron por primera vez a las semifinales de su conferencia, es decir, cuartos de final de la liga estadounidense, y dieron otro gran paso en la lucha por el título.

La actuación deluxe del 10 de la Selección argentina ya no sorprende a nadie, pero eso no quita que Javier Mascherano no se canse de llenarlo de elogios en cada conferencia de prensa. Y claro, luego del contundente triunfo ante los Coyotes no fue la excepción.

El gran halago de Javier Mascherano a Messi tras el 4-0 ante Nashville para pasar en los playoffs Sin embargo, esta vez el Jefecito lo hizo desde otra perspectiva, destacando un aspecto del juego que se le criticó incontables veces a la Pulga a lo largo de su carrera: presionar a la par de sus compañeros. “Debo felicitar a Messi por su actuación, porque fue el primero en liderarnos en la presión alta. Verlo presionar como lo hizo hoy a los 38 años es asombroso. Lo que Messi aporta con el balón es de sobra conocido, pero lo que hizo hoy sin el balón fue realmente increíble”, sentenció el DT argentino.

Lionel Messi Messi volvió a ser el héroe de Inter Miami: lo llevó por primera vez a las semifinales de la conferencia. @InterMiamiCF Por otra parte, yendo a un análisis más generalizado, Mascherano remarcó el gran presente que atraviesa su equipo en todas las líneas. “Hoy nombrar a un solo jugador sería injusto. Creo que, cuando el equipo tiene este nivel, hay que nombrar al equipo en sí, pero no son solo los 11 que entran desde el principio, sino todo el plantel”, afirmó.

Contra quién juega el Inter Miami en cuartos y qué dijo el Jefecito sobre ese partido En cuartos de la MLS, Inter Miami tendrá una parada bravísima ante FC Cincinnati, con quien terminó igualado en 65 puntos en la Conferencia Este, pero por debajo en la tabla al tener menos partidos ganados (20 contra 19).