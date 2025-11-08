Corazón solidario: Antonela Roccuzzo vende su ropa de lujo por una razón que aplaude todo el mundo

Antonela Roccuzzo se unió a la moda circular y decidió vender parte de su vestuario de lujo, que incluye prendas de Gucci y Saint Laurent

La empresaria Antonela Roccuzzo, esposa de la megaestrella del fútbol Lionel Messi, dio un nuevo e importante paso en su faceta solidaria al sumarse a la iniciativa de la moda circular. La influencer decidió vender parte de su vestidor de lujo a través de una reconocida plataforma online para destinarlo a una causa benéfica enfocada en la educación infantil.

La moda circular con la que Anto Roccuzzo ayudará a la educación argentina. Esta acción sustentable y solidaria se concretó a través de la plataforma Vestiaire Collective, un reconocido sitio de reventa de artículos de lujo. El dinero obtenido de la venta será donado a la organización Estudiar es Mejor, que impulsa proyectos educativos esenciales en comunidades vulnerables de Argentina.

Antonela Roccuzzo dona su vestidor de lujo a la educación infantil Antonela-Roccuzzo-impone-el-vestido-blanco-minimalista-que-sera-tendencia-en-2026.jpg Lo recaudado irá a Estudiar es Mejor. @antonelaroccuzzo La propia Antonela Roccuzzo anunció el proyecto a sus millones de seguidores en redes sociales con un mensaje cargado de emotividad y propósito. "Por primera vez comparto mi armario en una venta exclusiva junto a @vestiaireco. Cada prenda guarda un recuerdo, y ahora también un nuevo propósito: apoyar a @estudiaresmejor y su trabajo por una educación accesible para más niños", escribió la empresaria.

antonela-roccuzzo-mostro-su-look-de-partido-foto-instagramantonelaroccuzzo-B6DLZCSX4ZBC5CIVMD7CVGBFFI La colección incluye piezas de Gucci y Loewe. @antonelaroccuzzo Las prendas seleccionadas por Roccuzzo provienen de sus guardarropas personales tanto de Barcelona como de Miami. La colección incluye artículos de alta costura y marcas internacionales de prestigio, como Alaïa, Gucci, Saint Laurent y Loewe, entre otras firmas. Según la descripción en la plataforma, la colección es "una colección cuidada de estilos naturales, audaces e impactantes".