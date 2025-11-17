La Lepra cierra el año en Varela: el equipo de Berti visita a Defensa y Justicia

Independiente Rivadavia juega esta tarde su último partido de la temporada ante Defensa y Justicia. Hora y formaciones de la Lepra y el Halcón.

Independiente Rivadavia, el campeón de la Copa Argentina, visita esta tarde a Defensa y Justicia, en el encuentro correspondiente a la fecha 16 y última de la fase regular del Torneo Clausura de Primera División, ya sin chances de pelear por un lugar en los playoff.

El encuentro comenzará a las 17, el escenario será el estadio Norberto Tito Tomaghello y el árbitro principal, Bruno Amiconi.

El partido significará el cierre de una temporada inolvidable para la Lepra, por el título conseguido, aunque en el certamen local las cosas no le salieron como quería. De hecho, el único objetivo planteado para el encuentro de esta tarde será ganar para salir de la última colocación.

Si suma de a tres, el Azul sólo podrá superar a Newell's Old Boys para terminar penúltimo en la Zona A. El equipo de Alfredo Berti solo tiene 13 unidades, gracias a dos triunfos, 7 empates y 6 derrotas en el campeonato.

Para esta tarde, el DT podría repetir el equipo que viene de empatar 0 a 0 de local ante Central Córdoba de Santiago del Estero, sin Ezequiel Centurión ni Gonzalo Marinelli, lesionados, y sin Alex Arce, que está con el Seleccionado de Paraguay.