Video: Alex Arce convirtió su primer gol para la Selección de Paraguay

El goleador de la Lepra, Alex Arce, marcó el tanto de la Selección paraguaya en el amistoso ante Estados Unidos, que fue derrota 1-2.

Alex Arce anotó su primer tanto con la camiseta paraguaya.

Alex Arce tiene motivos para festejar este sábado más allá de la derrota de su equipo, la Selección de Paraguay, que cayó 1-2 con Estados Unidos en un amistoso internacional disputado en el Subaru Park, en Chester, Pensilvania.

El conjunto que dirige el DT argentino, Gustavo Alfaro, que clasificó al próximo Mundial 2026, perdió ante los norteamericanos y ahora jugará un nuevo partido amistoso ante México, el próximo martes a las 22.30.

El seleccionado guaraní comenzó perdiendo el partido por un gol de Giovanni Reyna, a los 4 minutos del partido, y lo empató a los 10, gracias a una palomita del goleador de Independiente Rivadavia.

A 20 del final, Folarin Balogun anotó el 2 a 1 definitivo para los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino.

Alex Arce, delantero leproso de 30 años, marcó su primer tanto con la albirroja, en 11 encuentros disputados.