Alex Arce no jugó ante Corea del Sur y sumó sólo tres minutos en la gira de Paraguay

El delantero de la Lepra, Alex Arce, que se perdió el clásico ante Godoy Cruz y el encuentro ante Racing, prácticamente no jugó en la gira de su selección.

Juan Andrés Tuzzi

La Selección de Paraguay enfrentó hoy a Corea del Sur.&nbsp;

Prensa Selección de Paraguay

Alex Arce, delantero paraguayo de Independiente Rivadavia, jugó solo 3 minutos en la gira de su selección por Asia. El goleador ingresó tres minutos y casi ni la tocó en el empate 2 a 2 ante Japón el pasado viernes y este martes, frente a Corea del Sur, en la derrota 2 a 0, no ingresó.

Mientras realiza la gira por Asia, Arce se perdió con la Lepra el clásico ante Godoy Cruz y el encuentro ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.

Arce, en uno de los entrenamientos con el seleccionado de Alfaro.&nbsp;

