Alex Arce no jugó ante Corea del Sur y sumó sólo tres minutos en la gira de Paraguay
El delantero de la Lepra, Alex Arce, que se perdió el clásico ante Godoy Cruz y el encuentro ante Racing, prácticamente no jugó en la gira de su selección.
Alex Arce, delantero paraguayo de Independiente Rivadavia, jugó solo 3 minutos en la gira de su selección por Asia. El goleador ingresó tres minutos y casi ni la tocó en el empate 2 a 2 ante Japón el pasado viernes y este martes, frente a Corea del Sur, en la derrota 2 a 0, no ingresó.
Mientras realiza la gira por Asia, Arce se perdió con la Lepra el clásico ante Godoy Cruz y el encuentro ante Racing en el Cilindro de Avellaneda.
Noticia en desarrollo...