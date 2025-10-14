Alex Arce no jugó ante Corea del Sur y sumó sólo tres minutos en la gira de Paraguay

Alex Arce, delantero paraguayo de Independiente Rivadavia, jugó solo 3 minutos en la gira de su selección por Asia. El goleador ingresó tres minutos y casi ni la tocó en el empate 2 a 2 ante Japón el pasado viernes y este martes, frente a Corea del Sur, en la derrota 2 a 0, no ingresó.