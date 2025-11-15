Presenta:

En vivo: con un cabezazo de Ávalos, Independiente le gana 1-0 a Central y sueña con entrar a la Sudamericana

Independiente, que ya no puede entrar a playoffs, recibe a Rosario Central y se juega su última chance de entrar a la Copa Sudamericana.

MDZ Deportes

Gabriel Ávalos metió un cabezazo letal para el 1-0 de Independiente ante Rosario Central y lo festejó como siempre.

Fotobaires

Independiente le gana 1-0 a Rosario Central en el marco de la postergada fecha 16 del torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El conjunto ahora dirigido por Gustavo Quinteros sueña con la Copa Sudamericana, y quiere aprovechar el envión de las tres victorias al hilo para cortar con el invicto del Canalla, ya clasificado a playoffs como el primero del grupo.

El delantero paraguayo Gabriel Ávalos puso en ventaja a Independiente a los 28 minutos del primer tiempo con un gran cabezazo tras un centro de Zabala.

Ávalos anotó el 1-0 para Independiente ante Rosario Central

Gol de Gabriel Ávalos para Independiente vs Rosario Central

El minuto a minuto de Independiente vs Rosario Central

