El Puma Martínez cayó por KO ante Bam Rodríguez: el tremendo nocaut al argentino

Martínez no logró sostener el ritmo y fue noqueado por un certero zurdazo de Rodríguez, que unificó los títulos supermosca.

El argentino sufrió su primera derrota profesional tras caer por KO frente a un dominante Bam Rodríguez.

La ilusión de Fernando Puma Martínez (18-1, 9 KO) viajó hasta Arabia Saudita con la intención de sumar dos nuevos cinturones en la categoría supermosca. El argentino, que llegaba como campeón vigente, buscaba arrebatarle los títulos a Jesse “Bam” Rodríguez (23-0, 16 KO). Sin embargo, el sueño se cortó en el décimo asalto con un nocaut contundente.

Martínez inició el combate con determinación, avanzando firme y conectando golpes claros. Incluso logró incomodar a Rodríguez en algunos intercambios, mostrando su habitual intensidad.

El dominio de Rodríguez y el golpe decisivo Con el correr de los rounds, el estadounidense de 25 años fue imponiendo su ritmo y precisión. Las tarjetas ya lo favorecían y su desempeño lo respaldaba: logró combinaciones efectivas, castigó el cuerpo del argentino y le provocó un fuerte impacto en la nariz.

En el décimo round, y consciente de que necesitaba una mano sólida para revertir la pelea, Martínez avanzó decidido. Lanzó un cross de derecha, pero quedó expuesto. Rodríguez respondió con un zurdazo pleno, enviando al argentino a la lona. El árbitro inició la cuenta, pero Martínez no logró recuperarse.

Tras la victoria, Rodríguez valoró la exigencia del combate y la calidad del argentino. "Estaba seguro de que ganaría después del primer round. Es un peleador muy duro, es un campeón, pero me sentía confiado", expresó aún en el ring. Con este triunfo, sumó a su repisa los cinturones supermosca de la AMB, CMB y OMB.