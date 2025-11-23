Uno por uno: quiénes son los seis futbolistas que ya se despidieron de Godoy Cruz

Godoy Cruz Antonio Tomba perdió la categoría y jugará desde el 2026 en la Primera Nacional . Tras el descenso , el Tomba no tiene tiempo que perder y ya piensa en la próxima temporada. Es por eso que se viene un fin de año movido para la institución.

Luego del encuentro ante Deportivo Riestra , que cerró un año para el olvido y que lo obligó a despedirse de la máxima categoría del fútbol argentino, tras 17 temporadas, en el Expreso pasarán cosas, habrá cambios importantes.

Hace algunos días, desde el club dieron a conocer la fecha de las elecciones, que serán el 13 de diciembre . A la espera del cambio (o no) de autoridades, se confirmó la salida del Turco Omar Asad . Más allá de que aún no se hace oficial, el DT y su cuerpo técnico no continuarán al frente del plantel. Al mismo tiempo, empezaron a salir a la luz los nombres de los futbolistas que no continuarán en el equipo.

Habrá bajas, muchas, y el Tomba tendrá que armar prácticamente un plantel desde cero: se van a ir los que no tuvieron un buen año, se van a ir los que mejor riendieron a buscar un mejor destino y se van a ir los de contratos más alto. La limpieza será total.

El ex Boca, Racing y Fortaleza de Brasil, de 34 años, volvió al Tomba para ser el líder que necesitaba el plantel. No pudo ni siquiera ganarse la titularidad y mucho menos guiar a un equipo joven que lo necesitaba. Se va sin gloria y con mucha pena.

Jugó 15 encuentros con Godoy Cruz en esta etapa. Fue titular en los dos partidos ante Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana. De los 16 partidos del Clausura, jugó en 13: sólo 8 fueron como titular. No marcó goles ni dio asistencias.

Pol Fernandez Pol Fernández no continuará en Godoy Cruz. Prensa Godoy Cruz

Walter Montoya

El ex volante de Rosario Central y Sevilla, entre otros, de 32 años, llegó de la mano de Pol Fernández y con la idea de que aportaran la jerarquía que necesitaba el plantel. Casi no jugó por su mal estado físico, incluso a pesar de ser uno de los contratos más altos del equipo.

Fue suplente e ingresó muy pocos minutos en los dos partidos ante Mineiro. En el encuentro de vuelta, en el Feliciano Gambarte, fue expulsado. Participó sólo en 6 partidos del Clausura y en uno sólo fue titular.

Juan Escobar

El defensor paraguayo de 30 años fue, de todos los refuerzos, el único que al menos estuvo a la altura. También llegó de la mano de Pol Fernández, ya que fueron compañeros en Cruz Azul. Con Mineiro fue suplente en ambos partidos e ingresó apenas 5 minutos en la vuelta.

Por el torneo local, jugó 10 encuentros, todos como titular. Estuvo en el banco en el clásico contra San Martín de San Juan y no ingresó.

Leonardo Jara

Un paso olvidable y tristísimo del ex Boca y Vélez por Godoy Cruz. Llegó para ser referente y estuvo en "recuperación" física desde que llegó hasta que se fue. El defensor de 34 años llegó en enero de 2025 y en todo el año estuvo disponible sólo en 14 partidos.

En Sudamericana fue titular en los dos primeros encuentros, ante Grau y Luqueño, en Copa Argentina ingresó los últimos minutos en la eliminación frente a Excursionistas, en el Apertura jugó sólo 7 partidos, 6 de ellos como titular y en el Clausura jugó 4 partidos, 3 de ellos desde el inicio.

leo jara Leonardo Jara se despide del Tomba. Prensa Godoy Cruz

Maximiliano Porcel

El juvenil futbolista de Vélez Sarsfield, de 19 años, que llegó a préstamo a mitad de año, participó solo en 3 encuentros, ninguno como titular. No sumó ni siquiera 90 minutos en el acumulado con la camiseta de Godoy Cruz.

Juan Andrés Meli

El futbolista surgido de las inferiores de Godoy Cruz, que había tenido un buen torneo cuando se fue a préstamo a Central Córdoba de Santiago del Estero, regresó y ni siquiera pudo ganarse el puesto como lateral por izquiera. Alternó siempre con Juan Segundo Morán.

Sumó minutos en 27 encuentros del Tomba en el año. Fue titular en 24 de ellos e ingresó desde el banco en 3.

Lo que viene

Más allá de estos nombres, seguirán sumándose jugadores a la lista de los que no continuarán en el club. El plantel fue licenciado hasta el 9 de diciembre. Ese día deberá volver a la prácticas y las dudas pasan por saber quién será el DT y con cuántos jugadores contará ese día, teniendo en cuenta además que recién el 13 serán las elecciones.