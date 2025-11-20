Quién es Luis García, el DT que suena para reemplazar al Turco Asad en el Tomba

A menos de una semana de haber perdido la categoría, la dirigencia de Godoy Cruz ya tomó decisiones fuertes pensando en lo que viene. En el Tomba saben que no se puede perder tiempo y ya trabajan con el objetivo de retomar el camino del éxito deportivo e institucional .

En ese sentido, ya confirmaron que el próximo 13 de diciembre serán las elecciones en el club y que el plantel tendrá vacaciones hasta el 9 de diciembre.

Al mismo tiempo, este miércoles, decidieron que el ciclo de Omar Asad como director técnico del Expreso ya está cumplido y por ello el DT no seguirá vinculado al club, más allá que él y todo su cuerpo técnico tenían intenciones de continuar al frente del plantel.

El Turco Asad dirigió tres encuentros, no pudo ganar ninguno y se fue al descenso. La comisión directiva, más allá de estos resultados, nunca estuvo convencida de la elección y por eso, consumada la pérdida de la categoría, decidió despedirlo.

Apenas se conoció la salida de Asad, que aún no ha hecho oficial el club, el nombre de Luis Osvaldo García empezó a sonar para ser su reemplazante.

¿Quién es Luis García? El entrenador de 37 años dio sus primeros pasos en las divisiones juveniles de Nueva Chicago, y pasó también por las de River Plate y Boca Juniors. En el 2016 llegó a dirigir como interino el primer equipo del Torito de Mataderos, con tan solo 28 años.

Luis García Atlanta.jpg Luis García finalizó su vínculo con Atlanta hace algunos días. Instagram Atlanta

En el año 2019 fue asistente de César Farías en la Selección de Bolivia durante 29 partidos y en 2022 fue DT del Royal Pari de ese país.

En noviembre de 2022 llegó al Deportivo Maipú para empezar a dejar su sello en el fútbol argentino. Con el Botellero peleó mano a mano con Independiente Rivadavia y Chacarita el campeonato de la B Nacional. Llegó a disputar la final por el segundo ascenso, en la que perdió con Deportivo Riestra.

Tras ese encuentro, dejó el club y se fue a Deportivo Cuenca de Ecuador, donde estuvo apenas 8 partidos. De allí volvió a la Argentina para dirigir a Atlanta en la Primera Nacional. Llegó a mediados del 2024, se asentó y en 2025 fue uno de los animadores de la temporada pero su equipo se pinchó en la recta final y quedó eliminado.

En Godoy Cruz lo quieren hace rato. Su nombre empezó a sonar cuando él aún estaba en el Cruzado, pero nunca terminaron de concretar su arribo. ¿Será ahora el momento de apostar por él?