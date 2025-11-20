El doloroso mensaje del Indio Fernández por el descenso del Tomba: "Me hago cargo"

El capitán del Tomba, Nicolás Fernández, se expresó a través de las redes sociales luego del descenso del equipo a la Primera Nacional.

"Este es, sin dudas, uno de los momentos más duros de mi carrera. El descenso duele y va a doler mucho tiempo", escribió el Indio Nicolás Fernández en sus redes sociales, a pocos días del partido ante Deportivo Riestra, que terminó por definir la pérdida de categoría para el Tomba luego de 17 temporadas en Primera División.

El volante uruguayo, uno de los futbolistas más regulares de Godoy Cruz en el año, y figura indiscutida durante las temporadas anteriores, dio la cara a través de un sentido mensaje en el que, además, le pidió disculpas al hincha.

"Como capitán, me hago cargo de este momento. No busco excusas: los resultados hablan por sí solos y no alcanzó con lo que dimos. Entiendo el enojo, la bronca y la frustración de ustedes, porque son los mismos sentimientos que tenemos puertas adentro", destacó el jugador bodeguero de 27 años, que seguramente continuará su carrera en otra institución luego del descenso.

Al mismo tiempo, reconoció: "Fallamos en lo que más importaba: dejar al club en Primera. Y eso marca. A mí también me marca como profesional y como persona. Este tipo de golpes obligan a mirarse a uno mismo, hacer autocrítica de verdad y replantearse muchas cosas para poder crecer".

Por otro lado, agradeció a quienes acompañaron en el proceso: "Quiero igualmente agradecer a quienes estuvieron cerca en este proceso: compañeros, cuerpo técnico, gente del club y a los hinchas que, aun a pesar de todo, siempre siguieron acompañando. Pero hoy siento que, más que agradecer, me corresponde reconocer que no cumplimos con lo que el club y ustedes merecían".