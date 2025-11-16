Mazazo para San Lorenzo: la pésima noticia que recibió Damián Ayude a días del inicio de los playoffs

Luego del empate agónico ante Sarmiento, se confirmó la grave lesión de un futbolista de San Lorenzo y se perderá lo que resta de 2025.

San Lorenzo venía disfrutando del envión que significó asegurar su lugar en los playoffs y sellar el boleto a la Copa Sudamericana 2026. Sin embargo, la alegría le duró poco al equipo de Damián Ayude luego de que se confirmara la grave lesión de Daniel Herrera, el juvenil que fue titular en el empate agónico ante Sarmiento en el Gasómetro.

El jugador de 21 años compartió la zaga con Gastón Hernández, pero debió pedir el cambió a los 34 minutos del primer tiempo y se retiró entre lágrimas. Las primeras imágenes ya anticipaban un panorama complicado. Apenas terminó el partido, se viralizó un video en el que se veía al defensor caminando con mucha dificultad y apoyándose en Jhohan Romaña para poder avanzar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1989832269045936428&partner=&hide_thread=false Entre lágirmas, el Pitu Herrera tuvo que salir remplazado en San LorenzoViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/hla5SVHD2B — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 15, 2025 Sufre Ayude: la grave lesión que sufrió Daniel Herrera en San Lorenzo-Sarmiento El primer diagnóstico no era para nada alentador, y eso terminó de confirmarse este domingo. Luego de realizarse los estudios médicos, el Ciclón informó que Herrera sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que deberá ser operado y no volverá a jugar en 2025.

Si bien el club evitó hablar de plazos, se estima que estará entre seis y ocho meses fuera de las canchas. “¡Vamos, querido Pitu! Vas a volver mejor que nunca porque sos un guerrero”, fue el mensaje de San Lorenzo en las redes luego de confirmar la lesión.