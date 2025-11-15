Sarmiento de Junín le empató en el descuento a San Lorenzo y sueña con clasificar a los playoffs

Sarmiento de Junín rescató un valioso y agónico empate 1-1 como visitante ante San Lorenzo por la decimosexta fecha del Torneo Clausura , y sueña con la clasificación a los playoffs.

El autor del primer gol del partido fue el mediocampista Nicolás Tripichio a los 2 minutos de juego, pero Carlos Villalba consiguió la igualdad sobre el final.

El encuentro tuvo un comienzo ideal para San Lorenzo , ya que apenas comenzó el mismo el Ciclón ya se vio en ventaja gracias al gol de Tripichio, quien definió muy bien dentro del área al encontrarse con la pelota tras una jugada individual del delantero Alexis Cuello.

Parecía que San Lorenzo se iba a quedar con un muy buen triunfo que le permitiría terminar el sábado en la cuarta posición de la Zona B y cuarto en la tabla anual, incluso con chances de clasificarse a la Copa Libertadores 2026.

Además, a los 28 minutos del complemento Sarmiento se quedó con uno menos por la expulsión por doble amarilla del defensor Renzo Orihuela.

Sin embargo, todo se terminó viniendo abajo para San Lorenzo, ya que Sarmiento consiguió un agónico empate gracias al zapatazo desde afuera del área de Villalba.

El gol agónico de Sarmiento de Junín para el empate frente a San Lorenzo

SARMIENTO LLEGÓ AL EMPATE EN EL FINAL Golazo de Villaba para el 1-1 ante San LorenzoViví el Torneo Clausura 2025 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/rq6sQOr7sM pic.twitter.com/ItMjWjmAOI — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 16, 2025

Con este resultado, San Lorenzo quinto en la Zona B con 24 puntos, aunque podría caer un puesto en caso de que River le gane este domingo a Vélez. La buena noticia para el Ciclón, es que se aseguró la participación en la Copa Sudamericana del año que viene.

Sarmiento, por su parte, está octavo en la Zona B con 20 unidades y se clasificará a los playoffs en caso de que Gimnasia y Esgrima La Plata no le gane el lunes a Platense.

Fuente: NA.

El minuto a minuto de San Lorenzo vs Sarmiento (J)