¡Sorpresa! La figura indispensable de San Lorenzo que se iría a fin de año a Arabia Saudita

A un día del choque de octavos ante Central Córdoba, el San Lorenzo de Damián Ayude recibió una pésima noticia con una de sus figuras.

¡Sorpresa! La figura indispensable del San Lorenzo de Damián Ayude que se iría a fin de año a Arabia Saudita.

San Lorenzo tiene la mente puesta en el choque de octavos de final del Torneo Clausura de este sábado a las 22 horas frente a Central Córdoba de Santiago del Estero en el Madre de Ciudades.

De cara a este partido, Damián Ayude ya tiene el once definido para enfrente al Ferroviario de Omar De Felippe. Con respecto al equipo que paró en el empate frente a Sarmiento, hará dos modificaciones que son el ingreso de Johan Romaña por Daniel “Pitu” Herrera, quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, y el regreso de Francisco Perruzzu en lugar de su hermano Ignacio.

Johan Romaña se iría de San Lorenzo a fin de año A un día del choque en Santiago del Estero, los hinchas de San Lorenzo y el propio Ayude recibieron una noticia inesperada de un futbolista que no continuaría en el 2026: Romaña podría estar jugando sus últimos partidos con la camiseta del Ciclón, ya que sería vendido a Arabia Saudita a fin de año, según informó el medio Mundo Azulgrana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MundoAzulgrana/status/1991915704090571123&partner=&hide_thread=false ¿LOS ÚLTIMOS PARTIDOS DE ROMAÑA?



Todo indica que el defensor colombiano será vendido al exterior por una oferta que rondaría los 4M de dólares.



A San Lorenzo no le entraría la totalidad de dicha cifra, sino una menor aproximada a los 1.5 millones. pic.twitter.com/vKpvH0ZMvI — Mundo Azulgrana (@MundoAzulgrana) November 21, 2025 El defensor colombiano y pieza indiscutida en el once titular se iría del conjunto de Boedo a cambio de 4 millones de dólares. Sin embargo, al Ciclón le ingresaría tan solo 1.5 millones debido a que tiene el 50% del pase y también deberá saldar algunas deudas con el ex futbolista de Olimpia de Paraguay.

El Tonga Hernández ¿en duda para visitar a Central Córdoba? Por otra parte, otra de las noticias que sacudió el mundo San Lorenzo en las últimas horas fue por la posible ausencia de Gastón “Tonga” Hernández en el duelo frente al Ferroviario. Esto se debe a que el capitán no pudo completar los entrenamientos el pasado jueves y este viernes lo exigieron al máximo para ver si estaba al 100%. Ahora, todo dependerá de Ayude si lo arriesga o lo resguardará.