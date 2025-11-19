A cuatro días del partido de octavos de final, San Lorenzo recibió una gran noticia por parte de la AFA que beneficiará a sus hinchas.

La gran noticia que recibió San Lorenzo a días del choque frente a Central Córdoba en Santiago del Estero.

Después de varias idas y vueltas, finalmente habrá hinchas “neutrales” en el partido que jugarán Central Córdoba de Santiago del Estero y San Lorenzo por los octavos de final del torneo Clausura, que se disputará el próximo sábado desde las 22.

Esta noticia se confirmó este miércoles por la mañana y según lo que informaron, se pondrán a la venta 7 mil entradas destinadas a los simpatizantes del equipo de Boedo que viajen a apoyar al equipo de Damián Ayude, quienes ocuparán la tribuna Sur del estadio. La venta de estas ubicaciones tendrá un valor de 40 mil pesos y se realizará únicamente vía online a través de la página de Central Córdoba.

A su vez, esta modalidad fue confirmada luego de que, en un principio, el club santiagueño adelantara que la popular Sur no estaría habilitada y que podría haber expendio presencial, sin embargo, la decisión final habilitó ese sector y estableció la compra exclusivamente digital.

San Lorenzo llega a esta instancia tras finalizar quinto en el Grupo B, mientras que Central Córdoba terminó cuarto en la Zona A, lo que determinó que la serie se dispute en Santiago del Estero.

El ganador se enfrentará en cuartos de final al vencedor del partido entre Rosario Central y Estudiantes de La Plata, que se jugará el domingo en Arroyito.