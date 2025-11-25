La emotiva carta de Johan Romaña que los hinchas de San Lorenzo tomaron como una despedida: "Gracias Ciclón por..."
Luego de cerrar el 2025 con San Lorenzo, Johan Romaña publicó un extenso posteo que encendió las alarmas en Boedo. ¿Se va?
Más allá de la dura eliminación en octavos de final del Torneo Clausura, San Lorenzo cumplió con creces desde lo deportivo en 2025 y se mantuvo ajeno al caos institucional que reina hace un largo tiempo en el club. Sin embargo, todavía hay una situación que preocupa y mucho al equipo de Damián Ayude: el futuro de Johan Romaña.
Es que empiezan a ganar cada vez más fuerza las versiones que indican que el zaguero colombiano tiene serias chances de emigrar en el mercado de pases entrante. Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2026 y es una de las máximas figuras del Ciclón, su salida aparece como una chance concreta ante la necesidad del Ciclón de hacer caja y el deseo del propio futbolista de emigrar al exterior, donde la liga de Arabia Saudita pica en punta como próximo destino.
El emotivo posteo de Romaña que encendió las alarmas en San Lorenzo
Para colmo, en medio de las dudas sobre su continuidad, el defensor de 27 años eligió expresarse en sus redes con una emotiva carta que dejó pensando a más de uno. “Hoy cerramos una temporada que quedará grabada en nuestros corazones para siempre. Ha sido un viaje lleno de momentos inolvidables, de risas y lágrimas, y de muchos obstáculos superados”, escribió, en lo que parecía un balance personal después de cerrar el año.
“Las palabras se me atragantan al intentar expresar todo lo que siento. Han sido meses de crecimiento, caídas, lágrimas, errores, emoción y desafíos que día a día le dimos frente”, agregó. Justo después de eso, el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Romaña empezó a tener tono de despedida.
¿Fue una despedida del colombiano?
“Quiero agradecerles de corazón por todo lo que han hecho por mí. Por su paciencia, comprensión, por su apoyo incondicional. Han sido mi familia, mis compañeros de batalla, mis amigos. Han sido la pasión, adrenalina y la alegría que me han hecho levantarme cada día con la ilusión de jugar al fútbol”, manifestó.
El partido ante Central Córdoba (SdE), donde fue expulsado por Nazareno Arasa en una jugada polémica del 2-1 para los santiagueños, podría haber sido su último partido con la camiseta de San Lorenzo. Y, para colmo, su frase final no hizo más que encender las alarmas: “Gracias Ciclón, gracias por acogerme. Siempre llevaré el escudo de este equipo en mi corazón”. Así, todo indica que el ciclo de Romaña en Boedo está a punto de llegar a su fin, lo que significaría una pérdida dolorosa para Ayude.