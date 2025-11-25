La emotiva carta de Johan Romaña que los hinchas de San Lorenzo tomaron como una despedida: "Gracias Ciclón por..."

Más allá de la dura eliminación en octavos de final del Torneo Clausura, San Lorenzo cumplió con creces desde lo deportivo en 2025 y se mantuvo ajeno al caos institucional que reina hace un largo tiempo en el club. Sin embargo, todavía hay una situación que preocupa y mucho al equipo de Damián Ayude: el futuro de Johan Romaña.

Es que empiezan a ganar cada vez más fuerza las versiones que indican que el zaguero colombiano tiene serias chances de emigrar en el mercado de pases entrante. Si bien tiene contrato hasta diciembre de 2026 y es una de las máximas figuras del Ciclón, su salida aparece como una chance concreta ante la necesidad del Ciclón de hacer caja y el deseo del propio futbolista de emigrar al exterior, donde la liga de Arabia Saudita pica en punta como próximo destino.

El emotivo posteo de Romaña que encendió las alarmas en San Lorenzo Para colmo, en medio de las dudas sobre su continuidad, el defensor de 27 años eligió expresarse en sus redes con una emotiva carta que dejó pensando a más de uno. “Hoy cerramos una temporada que quedará grabada en nuestros corazones para siempre. Ha sido un viaje lleno de momentos inolvidables, de risas y lágrimas, y de muchos obstáculos superados”, escribió, en lo que parecía un balance personal después de cerrar el año.

“Las palabras se me atragantan al intentar expresar todo lo que siento. Han sido meses de crecimiento, caídas, lágrimas, errores, emoción y desafíos que día a día le dimos frente”, agregó. Justo después de eso, el mensaje publicado en la cuenta de Instagram de Romaña empezó a tener tono de despedida.

La carta de Johan Romaña que los hinchas de San Lorenzo tomaron como despedida. La carta de Johan Romaña que los hinchas de San Lorenzo tomaron como despedida. ¿Fue una despedida del colombiano? “Quiero agradecerles de corazón por todo lo que han hecho por mí. Por su paciencia, comprensión, por su apoyo incondicional. Han sido mi familia, mis compañeros de batalla, mis amigos. Han sido la pasión, adrenalina y la alegría que me han hecho levantarme cada día con la ilusión de jugar al fútbol”, manifestó.