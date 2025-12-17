Moretti, desafiante tras la acefalía en San Lorenzo: de "puse US$ 400.000 en el club" a "voy a impugnar el acta"

Tras decretarse la acefalía en San Lorenzo, Marcelo Moretti no se quedó callado y lanzó unas picantes declaraciones sobre lo que hará ante la Justicia.

El pasado martes por la noche, los hinchas de San Lorenzo recibieron una gran noticia: se terminó la gestión de Marcelo Moretti. Tras una larga reunión de Comisión Directiva, que había comenzado a las 11 y terminó finalizando cerca de las 22, hubo una ola masivas de renuncias por parte de varios dirigentes y se volvió a declarar la acefalía, tal como había ocurrido en septiembre, antes de que la Justicia la dejara sin efecto.

La gran mayoría de la dirigencia presentó su renuncia, aunque fueron cinco los que decidieron mantenerse en su cargo y esos fueron: Moretti, quien durante la tarde del martes aseguró que “no iba a renunciar”, Néstor Ortigoza, Sergio Constantino, Alejandro Tamer y Christian Evangelista.

El descargo de Marcelo Moretti tras la acefalía en San Lorenzo Ahora, tras concretarse la acefalía por segunda vez en tres meses, San Lorenzo tendrá una comisión directiva transitoria hasta que se vuelva a llamar a elecciones para elegir a un nuevo presidente. Por su parte, el expresidente no se quedó callado y lanzó unas fuertes donde destacó el ordenamiento económico, defendió su gestión y avisó que recurrirá a la Justicia para revertir la situación.

“Hemos vendido por U$S 25 millones y hemos contratado por menos de U$S 10 millones. Fuimos bajando el presupuesto mensual, pero heredamos una deuda muy alta”, comenzó. Y luego agregó: “Puse muchísimo dinero en San Lorenzo, casi U$S 400.000, y nunca se me devolvió nada. Desde el 2010 colaboro enormemente con el club y eso mucha gente lo desconoce”.

Marcelo Moretti Marcelo Moretti y unas declaraciones picantes tras decretarse la acefalía en San Lorenzo. NA Por otro lado, el mandamás del Ciclón denunció que había un grupo en su contra dentro del club: “Hay un relato en contra mío, me quieren hacer un golpe de Estado. Me costó mucho llegar a donde llegué”. Y también se refirió a los problemas de seguridad que atravesó en el club: “Volví al club y había 70 personas tirándome piedras. A la cancha puedo ir sin problemas, voy todos los días al estadio, camino 7 horas por día. No es normal eso, más allá de que la gestión te pueda gustar o no. Yo gané en las urnas. Fue totalmente transparente. Hay que respetar los procesos democráticos”.