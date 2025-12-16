Incidentes en las inferiores: desde el Tomba responsabilizaron a la gente de la Lepra

Tras los incidentes en un partido de inferiores entre Godoy Cruz e Independiente Rivadavia, desde el Tomba se expresaron a través de un comunicado.

El pasado fin de semana se registraron serios incidentes en un encuentro de la Liga Mendocina de Fútbol entre Independiente Rivadavia y Godoy Cruz Antonio Tomba, precisamente cuando se enfrentaba la categoría 2012 de ambas instituciones, por las finales de la Copa de Oro.

Los videos que comenzaron a circular en las redes sociales muestran claramente a padres, cuerpos técnicos y jugadores menores de edad a los golpes en el campo de juego de la cancha de Atlético Argentino, donde se disputaban los encuentros.

Luego de la viralización de la noticia, y tras la suspensión de ese partido y de los que restaban en la jornada, el Club Godoy Cruz dio su versión de los hechos e intento desligar de responsabilidades a los profesionales de su club.

A través de un extenso comunicado, destacaron: "El Club Godoy Cruz Antonio Tomba repudia de manera absoluta y enérgica los graves hechos de violencia ocurridos durante y después de una de las finales disputadas frente al Club Independiente Rivadavia en el torneo de juveniles de Liga Mendocina. Lamentamos que se hayan producido situaciones de violencia e irresponsabilidad que incluyeron agresiones físicas y la invasión del campo de juego, poniendo en serio e inadmisible riesgo la integridad de nuestro cuerpo técnico y de futbolistas menores de edad".

Al mismo tiempo, resaltaron que "la terna arbitral desmintió categóricamente cualquier agresión por parte de nuestro cuerpo técnico, dejando sin sustento las versiones utilizadas para intentar justificar los incidentes. Todos los hechos se encuentran debidamente documentados".