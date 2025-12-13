Fuerte comunicado de un club contra la Liga Mendocina de Fútbol: "Es una decisión aberrante"

Una de las instituciones que forma parte de la Liga Mendocina de Fútbol apuntó con munición gruesa contra la entidad por un fallo en contra. La respuesta.

Por la sanción, los chicos de Rodeo del Medio no podrán disputar las finales del torneo Aniversario 2025 de la Liga Mendocina de Fútbol.

El Club Rodeo del Medio emitió este viernes un duro comunicado contra la Liga Mendocina de Fútbol al entender injusto un fallo de la entidad contra los equipos de la institución maipucina que participan de las divisiones inferiores. Desde el organismo, explicaron los puntos salientes de la determinación.

Este jueves, el Tribunal de Penas de la Liga comunicó las sanciones correspondientes a la última fecha que se disputó y castigó a Rodeo del Medio debido a incidentes que se registraron en el encuentro de quinta división frente al Cicles Club Lavalle.

liga mendocina de futbol sede (2).JPG Desde la Liga Mendocina explicaron los motivos de la determinación que generó el malestar en la institución. ALF PONCE MERCADO / MDZ Por el hecho, el tribunal se basó en el informe del árbitro y le dio el encuentro ganado al Melonero por 4 a 0, lo que derivó en la descalificación inmediata de todas las divisiones inferiores del Toponero para disputar el tradicional torneo Aniversario, que se juega cada fin de año.

El fuerte comunicado contra la Liga Mendocina de Fútbol Este viernes, desde el departamento de prensa del club maipucino emitieron un duro comunicado contra la entidad, al expresar “nuestro descontento con respecto a la decisión de nuestra Liga Mendocina frente a un informe mal realizado”.

Rodeo del Medio 1 El comunicado publicado este viernes en las redes sociales de Rodeo del Medio. “...no sólo los dejaron sin posibilidad de disputar la final sino que también dejaron sin valor el esfuerzo de jugadores, profesores y padres que acompañaron durante todo el año. Pedimos y exigimos una explicación a tal aberrante decisión que tomaron puertas adentro…”, señalaron en referencia a los equipos de 5ta, 6ta, 7ma, 8va, 9na y 10ma división que no podrán seguir jugando el certamen.